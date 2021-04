Necesaria reforma migratoria

Sin duda, en los últimos años el fenómeno migratorio se ha agravado y los esfuerzos de México y Estados Unidos cada vez se convierten en un reto más grande.

Si bien la política prohibicionista de la era de Donald Trump no contuvo el fenómeno, sí convirtió a México, además de en un país de emigrantes, en uno de acogida, Temporal, en muchos casos, pues una mayoría de quienes acceden a nuestro territorio lo hacen como lugar de paso necesario hasta los Estados Unidos y no tienen intenciones de quedarse.

Y con la entrada de Joe Biden no cesan las acciones para detener el flujo de migrantes y las detenciones están en camino de alcanzar máximos no vistos en 20 años pues los que buscan una mejor vida del otro lado de la frontera ya no sólo son centroamericanos, ahora se suman más mexicanos que han perdido sus empleos por la pandemia.

Muestra de ello es que las detenciones de mexicanos, que viajan sin hijos, se han multiplicado hasta alcanzar los 40 mil cada mes y este año podría alcanzar un pico no visto en una década, de acuerdo a los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (EU).

Por su parte, los agentes de la Patrulla Fronteriza de EU han realizado alrededor de 100,000 arrestos de migrantes que intentaron cruzar la frontera ilegalmente desde octubre de acuerdo con sus estadísticas de cumplimiento. Los adultos solteros representan el 82% de las detenciones en lo que va del año fiscal. Alrededor del 60% de todos los adultos solteros detenidos eran mexicanos.

Con estos datos no sorprende que el tema de la primera conferencia de prensa del presidente de EU, Joe Biden, fuera la migración y uno de los encargos prioritarios de la Vicepresidente Kamala Harris sea trabajar con México, Guatemala, Honduras y El Salvador para frenar la migración.

Así, la vicepresidenta Harris trabajará en dos vías: limitar el flujo de migrantes a Estados Unidos y construir una asociación estratégica a más largo plazo con México y los países centroamericanos. “Espero participar en la diplomacia con el gobierno, con el sector privado, con la sociedad civil y los líderes de El Salvador, México Guatemala y Honduras para fortalecer la democracia, el estado de derecho y garantizar la prosperidad compartida en la región”, mencionó.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien llamó a dejar atrás el sistema migratorio restrictivo y rígido, para transitar hacia una reforma integral en ambos lados de la frontera, que permita alcanzar una migración segura, ordenada y regular.

Advirtió que “cada una de las partes involucradas necesita mirar el problema desde dentro”, ya que mientras exista precariedad en los países de origen, el impacto seguirá teniendo repercusiones cada vez mayores a nivel regional.

Tiene razón el senador Monreal, pues la migración requiere soluciones de fondo, de mediano y largo plazo que impliquen el compromiso y la participación política y económica de Estados Unidos y México, pero también de los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Monreal reconoció que el aumento en los flujos migratorios se evidencia más con el aumento de menores no acompañados en ambos lados de la frontera México- estadounidense lo que muestra que las problemáticas y las razones para tomar la decisión de dejar el país de nacimiento no han sido contenidas con éxito:

Y destaca: El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense reportó que entre 2003 y 2020 más de 400 mil menores han cruzado la frontera México-Estados Unidos, en busca de asilo o para reencontrarse con algún familiar, lo que significa un incremento sin precedente de este problema en comparación con las últimas dos décadas.

Vale la pena, entonces analizar y poner en marcha programas conjuntos que ayuden a mitigar este fenómeno, sobre todo ahora que hay disposición de México y Estados Unidos. Urge la reforma migratoria.





