Ni nacionalización ni buen negocio para México

La noticia de que Iberdrola vendía 87% de su capacidad de generación eléctrica en México al Gobierno causó, tras la sorpresa, gran confusión por la falta de transparencia en la información, con patentes contradicciones entre lo divulgado por el vendedor y lo destacado por el comprador. Faltan detalles, pero es claro que no estamos ante un buen negocio, en costo-beneficio, ni para el Estado ni para el “pueblo de México”.

Probablemente sí para el Gobierno vigente en términos políticos, de cara a su militancia, y en su narrativa ideológica de “soberanía energética”. Para Iberdrola, dadas las circunstancias, el resultado luce magnífico. El precio de su acción parece confirmarlo.

En concreto, siguiendo el comunicado oficial de Iberdrola, su filial mexicana y México Infrastructure Partners (MIP) –no el Gobierno– suscriben un acuerdo de intenciones por el que un fideicomiso liderado y gestionado por MIP adquirirá, e 6 mil millones de dólares, 8,539 Megawats (MW) de su capacidad de generación en el país, la mayoría (8.436 MW) en plantas de ciclos combinado de gas (103 MW a activos eólicos).

El Gobierno destacó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “seguramente” operará 13 plantas del paquete e incrementará su participación en la generación nacional de 39 al 55 por ciento, y en el noreste, del 7 al 45 por ciento. Su versión de “una nueva nacionalización de la industria eléctrica” no tiene sustento.

El comunicado de Iberdrola solo menciona, en el penúltimo párrafo, que la operación cuenta con apoyo financiero del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otras entidades financieras públicas vinculadas al Gobierno de México. ¿Quién sería el dueño? Quizás una Fibra E; en todo caso, una entidad privada.

Iberdrola vende a un fondo de capital con participación extranjera, como Canada Pension Plan Investment Board, al que se dotaría de recursos, financiamiento y garantías gubernamentales para el fideicomiso, del que no sabemos cómo quedaría la composición accionaria, si bien se presupone que instancias públicas tendrían mayoría. Fonadin podría tener recursos invertibles por 3 mil millones de dólares: faltaría otro tanto, que seguramente habría que completar con títulos de deuda y/o inversión colocados en el mercado, lo que implica socios y/o acreedores. En suma, no puede hablarse ni de nacionalización ni de control público directo del activo.

El Secretario de Hacienda de Crédito señaló que la compra no implica deuda adicional porque el Fonadin está fuera del balance público; sería un vehículo para salir al mercado para “refinanciar” la transacción. Eso no quita que ese Fondo, creado en 2008 en la presidencia de Felipe Calderón, sea una institución estatal que, como se autodescribe, “busca maximizar y facilitar la movilización de capital privado a proyectos de infraestructura” y para ello “toma riesgos que el mercado no está dispuesto”. En efecto, la CFE no se endeuda: no será dueña, sino operador contratado o arrendador. No queda claro por qué algo así significaría su “rescate”, ni de qué o quién.

¿Se compra caro o barato? Especialistas estiman que construir de cero 8,539 MW de capacidad costaría 7,700 millones de dólares. Otros, que con 8,900 millones podrían hacerse 13 plantas equivalentes con tecnología actualizada. Algunas de las centrales son de las más modernas del país, pero siete con entre 15 a 24 años concentran 60% de la capacidad neta y 50% del costo. Más de 80% del valor inicial de la inversión de la empresa española podría ya estar recuperado.

Además de vender a precio de mercado y librase de litigios, bloqueo regulatorio y multas arbitrarias, Iberdrola tiene como objetivo estratégico global transitar a renovables. El acuerdo le permite desinvertir de activos con huella de carbono por anticipado. Inclusive se mantiene como principal generador privado de renovables en México con sus parques eólicos y fotovoltaicos.

En cambio, en términos de balanza de pagos, 6 mil millones de dólares saldrán del país, muy probablemente para ser invertidos en otros. México está fuera del plan de inversión de Iberdrola al 2025: 47 mil millones de euros para la transición energética, 23 mil millones en Estados Unidos. Ahora, no es improbable que otras empresas de energía se convenzan de olvidarse definitivamente del país en sus planes.

El costo de oportunidad es patente: el gasto y la deuda comprometidos por el Gobierno no suman ni un kilowatt de capacidad de generación al país, que se estima requiere añadir 3,500 MW anuales por la demanda esperada. Estas plantas ya daban abasto competitivo al sistema. El dinero podría haberse usado para capacidad renovable nueva y líneas de transmisión que urgen.

El Gobierno habla de que con su preponderancia en generación México gana “soberanía energética”. Sin embargo, esta adición depende de gas, y 70% viene de Texas. Más aún, ¿qué valor puede tener tal “soberanía” si el abasto y la seguridad energética, conceptos menos etéreos, quedan atados a dos empresas –Pemex y CFE– con pérdidas y deudas estratosféricas, sólo sostenibles con subsidios y transferencias?

¿Puede prometerse electricidad barata? El costo de generación promedio de las centrales vendidas ha sido del 50% respecto a las de CFE con la misma tecnología. Ojalá se mantenga su eficiencia, pero parece complicado.

Finalmente, se envía un pésimo mensaje a la inversión en México, no sólo en el sector energético. La mayor empresa privada de energía en el país desinvierte tras cuatro años de acoso retórico, contractual y regulatorio por una concepción ideológica anacrónica.