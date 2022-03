¡Ni uno más!

Hay un término biológico que la política ha adoptado para adaptarse a ciertos liderazgos, aunque en realidad poco tiene que ver con el comportamiento real de un “macho alfa” cuya definición se relaciona con el líder de una manada, hoy nos funciona para referirnos a líderes mundiales típicamente populistas: aquel que trata de imponer su voluntad a toda costa, el se encargará de todo, se muestra rudo y temerario, extremadamente vocal, se cree sábelo todo, toma decisiones irreflexivas y no sabe trabajar en equipo.

En definitiva, para gente pensante, responsable, profesional y ética, resulta muy complicado trabajar con un “macho alfa”, dado que además de no coincidir en sus decisiones, ni siquiera escucha...

Me refiero en esta ocasión al asombro con el que prácticamente todos recibimos el comunicado, redactado por el prejidente Andrés López y su vocero, Jesús Ramírez: “Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación… Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia... Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro Presidente no sería respaldado por el 66 por ciento de los ciudadanos... Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie... Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial…”.

La razón de estas iracundas reflexiones derivó de la postura del Parlamento Europeo respecto al voto que dio a una resolución en torno a su preocupación ante la ola de violencia en nuestro país contra integrantes de la prensa. Hablan de los compañeros periodistas asesinados en lo que va del año, siete, así como de las constantes provocaciones y descalificaciones que vienen contra el gremio desde Palacio Nacional.

Sin embargo, a la postura del Parlamento Europeo se sumaron las declaraciones del secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken, y del embajador Ken Salazar, quienes igualmente fueron descalificados y tildados hasta de ignorantes en la respuesta presidencial; posteriormente el Congreso estadunidense, también se pronunció y la alta comisionada de las Naciones Unidas, expresidenta de Chile Michelle Bachelet, demandó al gobierno mexicano la protección a los periodistas al tiempo que criticó a los funcionarios que han contribuido a denigrar a los integrantes del gremio y destacó la relevancia de su trabajo. Todas estas reacciones del exterior han sido desestimadas por parte del gobierno federal.

Aun con el amargo sabor de boca ante la actitud gubernamental, el pasado martes 15, un nuevo crimen, fue asesinado Armando Linares, Director del Monitor Michoacán, se sabe que en enero, cuando fue asesinado Roberto Toledo, integrante de ese medio; entonces, el propio Linares en un video declaró que la muerte de su compañero era una más de las amenazas que sufrían tanto él como su medio, pidió protección y aseguró que su vida corría peligro, señalamientos que fueron ignorados por todos los ámbitos del gobierno.

Es evidente que la impotencia el coraje, la indignación no encuentran calificativos frente a los homicidios de periodistas, frente a la indolencia del Estado mexicano, cuya actitud es indiferente, prepotente y poco solidaria ante una realidad que evidencia su incompetencia e irresponsabilidad…

Poco más se puede decir cuando en diez semanas del 2022 se ha asesinado a 8 periodistas, sumando 32 en lo que va del sexenio. Incluso el jueves 10 de marzo, antes de darse a conocer el pronunciamiento del Parlamento Europeo, Andrés López dijo que el asesinato de periodistas era utilizado “como una estrategia contra su gobierno”, alegando que los periodistas más connotados no hacen periodismo, sino “defienden intereses creados, contrarios al pueblo, les pagan todo ese dinero para mantener todo ese régimen de opresión, de injusticias y de corrupción”.

Por su parte Jesús Ramírez, director de Comunicación Social de la Presidencia y corredactor con López de la carta al Parlamento Europeo es el más lejano a los periodistas que se pueda recordar; ve al gremio como sus enemigos, y entrega cotidianamente al prejidente un resumen informativo que envenena la relación presidencial con los medios.

Se dice recurrentemente, en política, el silencio muchas veces suena más fuerte que las palabras. Y es así que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no termina -ni empieza- a pronunciarse sobre este asunto que es de su absoluta incumbencia…

El propio López señaló que la resolución del Parlamento Europeo la respondió la Presidencia, “porque es un asunto político”. Cuestionado sobre si había tratado el tema con Ebrard, respondió:

“Para los que decían del porqué no contestaba la Secretaría de Relaciones Exteriores y por qué contestó la Presidencia, porque es un asunto político; aun siendo un asunto diplomático, es facultad del Presidente atender la política exterior”.





De pena ajena, sin palabras, no hay caso…

gamogui@hotmail.co