Ningún agresor en el poder

Pedro Salmerón no será embajador gracias a la firme posición de Erika Mouynes, canciller de Panamá, las víctimas que levantaron la voz, las organizaciones y feministas que se movilizaron y exigieron que un acosador no fuera embajador. Sin embargo, el presidente López Obrador no entiende, ni quiere entender el mensaje; no solo sigue defendiendo a un personaje señalado por acoso y violencia sexual, sino también la agarra contra la mujer que fue el muro para concretar el nombramiento, y ofrece al agresor un empleo pagado con recursos públicos; es su manera de salirse con la suya.

Ni Salmerón, ni ningún agresor debe ocupar cargos públicos, aunque desafortunadamente abundan impunemente en la administración pública. Aquí unos ejemplos:

-31 mayo 2019. “Hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarse embarazar”; diputado local de Puebla Héctor Alonso Granados”.

-16 agosto 2019. “A veces le digo a las muchachas, ¿para qué quieren al marrano si solo quieren un pedazo de chorizo o de longaniza?, porque hay mujeres tan cobardes y sucias que están solas: Carlos Peredo Grau, alcalde de Teziutlán, Puebla”.

-4 septiembre 2019. “(...), yo le digo de otra manera porque soy terracalenteño, hay que atender a la primera piruja, a la segunda piruja, a la tercera, a la cuarta y hasta la quinta”: José́ Manuel Mireles Valverde, subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán.

-4 octubre 2019. “(...) es más bocona que la chingada, -pidió́ que le hicieran llegar elementos para- “ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, esto dijo el diputado federal Gerardo Fernández Noroña.

-10 octubre 2019. “(...) es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul – en una participación desde tribuna refiriéndose a las diputadas presentes-”, José́ Casas González, diputado local del Congreso del estado de Morelos,

en uso de la tribuna.

-27 noviembre 2019. “(...) en este caso recordemos que bueno, primero es el sexo débil y bueno, hay que defenderlo como tiene que ser yo creo que la mayoría de los hombres de alguna manera podemos valernos por sí solos y la mujer siempre ha necesitado ese apoyo por parte del hombre”. Así́ respondió́ el diputado local de Tamaulipas, Rigoberto Ramos Ordoñez, en una entrevista en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

A esta lista sumen al ahora diputado Gabriel Quadri, quien además de homófobo, fue señalado como acosador por alumnas de la Ibero; al diputado Jorge Romero Vázquez acusado de abuso sexual; a Félix Salgado Macedonio denunciado por violación y quien ejerce violencia política al pretender gobernar a través de su hija, actual gobernadora de Guerrero, y una larga lista de agresores que organizaciones feministas han venido documentando y señalando (https://www.forbes.com.mx/feministas-exhiben-a-36-candidatos-por-acoso-y-violacion/).

Estos personajes continúan empleados en el servicio público, son solapados por otros, empezando por el presidente, no tienen la intención de dejar de ser agresores pues sus conductas son premiadas con nuevos cargos.

La sanción ante tales conductas, tratándose de personajes públicos, debe ser política para que no ocupen más cargos públicos. En febrero del 2020 presenté una iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para sancionar como falta grave aquellas personas servidoras públicas que ejerzan violencia para quedar inhabilitados, dicha iniciativa quedó congelada en la comisión de Transparencia de la cámara de diputados.

A pesar de ello, no nos quedaremos calladas con Salmerón ni con ningún otro. Que quede bien claro, ningún agresor debe ocupar un cargo público, ni ser protegido por el poder. Se trata de repudiar públicamente estas conductas, darles valor a las voces de las víctimas y hacer justicia.