Niños con cáncer y sin medicinas

La solidaridad no es un sentimiento superficial ante las dificultades que enfrentan otras personas, cercanas o lejanas. La solidaridad es un principio ético al cual todos estamos obligados.

Carlos Abascal

Ninguna voz del sector salud y académico nacional e internacional aprueba lo realizado y lo dicho por el subsecretario Hugo López Gatell; su ineptitud, su soberbia y su corrupción han logrado que sea un personaje impresentable.

La declaración que se transmitió el domingo 27 de junio en donde acusa a los niños con cáncer y a sus familiares de tener una “visión casi golpista” orquestada por “grupos de derecha internacionales” por el simple hecho de exigir medicamentos revela la poca sensibilidad y calidad humana que tiene el subsecretario. Su limitada capacidad para gestionar la pandemia ya estaba más que evidenciada.

Sin embargo, la desafortunada declaración no es una excepción en la forma de actuar del subsecretario López Gatell y se suma a muchas otras conductas que van de la misoginia a los insultos directos a periodistas y personas que piensan diferente. Además de las mentiras con las que ha desinformado a la población, las francas tonterías como hablar del “poder moral frente al poder de contagio” y el mal ejemplo que constantemente ha dado.

Entre enero y marzo del 2020 justificaron el desabasto como un problema mundial porque supuestamente las empresas que producen medicamentos estaban saturadas y argumentaron que era muy reducido el número de padres de familia de niños con cáncer que se quejaban. A partir de marzo dijeron que era un problema de un monopolio en México que no había cumplido su contrato. En mayo del mismo año el subsecretario empezó a responsabilizar al PAN de las protestas por el desabasto, sin dar respuesta a la realidad de fondo.

El desabasto de medicamentos es una realidad que se puede calificar de crisis nacional ya que pasó de aproximadamente un 30% a más del 70% entre 2018 y 2019, y así se ha mantenido hasta el momento. No sólo hay desabasto en medicamentos oncológicos para niños, es un problema generalizado y se debe a las malas prácticas e inexperiencia del actual gobierno. Los enfermos con diabetes, cáncer e hipertensión han sido los más afectados, pero no son los únicos.

Las falsas acusaciones hacia los padres de niños con cáncer no pueden ser toleradas y en la poca humildad que espero que le quede al subsecretario debe entender que los golpes de Estado los hacen las fuerzas armadas y no los niños con cáncer. Por dignidad y por respeto Hugo López Gatell debe ser removido de su cargo.

Los que hemos perdido un hijo sentimos el dolor en el alma y en el corazón, un dolor que no se calma. Nos solidarizamos con la desesperación de los padres y las madres de familia que están sufriendo. Urgen medicamentos, no pretextos o regaños. ¡La salud no espera!

Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN

@JCRomeroHicks