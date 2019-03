No a la revocación de mandato

El grupo opositor formado por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, volverá a unir fuerzas como ya lo hicimos con el tema de la Guardia Nacional y votaremos en contra de lo que hace unos días aprobó la Cámara de Diputados, en lo que se refiere a la Consulta Popular y Revocación de Mandato.

El asunto se encuentra en la cancha del Senado de la República. Para que pase se requiere de la aprobación de las dos terceras partes de los senadores, es decir 85 votos de los 128. Lo he dicho fuerte y claro y repito que como Coordinador de la bancada de Acción Nacional, no es que estemos en contra de todo, de hecho en muchas cosas hemos votado acorde con el grupo mayoritario de Morena. ¡No estamos en contra de todo, vamos en contra de aquello que no es bueno para el país!

Lo que el presidente pretende con la Revocación de Mandato, es reelegirse y hacer campaña para su partido y eso lo sustento porque en los términos como viene la propuesta es a todas luces una trampa. Lo que se quiere es favorecer a Morena y es el preámbulo a la reelección.

No somos ingenuos es una estrategia electoral. Por ello hemos expresado que estamos a favor de la Revocación de Mandato, como un acto democrático, pero no en los términos que viene en la minuta que pretende que el presidente Andrés Manuel López Obrador, aparezca en la boleta de las elecciones intermedias de 2021.

Por ello, insisto en que esta iniciativa no pasará, que nos ofende a todos, que es otra simulación como lo han sido las consultas “a modo” sobre el NAIM, el Tren Maya y la Termoeléctrica en el estado de Morelos.

Lo más grave, es que debemos estar conscientes que con la Revocación de Mandato existe un riesgo de proporciones políticas nunca antes visto. Es la antesala a la reelección del Presidente de la República y la clara intención de convertir a México en una dictadura.

Por tales razones, es momento de que el bloque opositor esté más unido que nunca y esta causa lo requiere, porque en el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD sabemos que tenemos que anteponer cualquier tipo de intereses partidistas o personales en beneficio de nuestro país.

Senador por el PAN