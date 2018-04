No a los popotes

Cada vez que acudimos a un restaurante y pedimos alguna limonada, un refresco u otra bebida, suele ocurrir que el vaso llega con un popote de plástico, que en muchas ocasiones ni siquiera utilizamos o bien, que su vida útil será si acaso de los minutos que tardamos en terminar la bebida, ya que no son reciclables.

Hace algún tiempo uno de mis hijos me convenció de dejar de utilizarlos. Cuando me platicó que cada persona usa, a lo largo de su vida, alrededor de 38 mil popotes y que cada uno de ellos tarda en desintegrarse 500 años, me hizo reflexionar acerca del daño que causamos al medio ambiente.

Diariamente se consumen 500 millones de popotes en todo el mundo, que son tirados a la basura y la mayoría de ellos termina en nuestros mares, donde causanla muerte de alrededor de 1 millón y medio de aves, peces, ballenas y tortugas cada año.

De seguir con esta manera tan vertiginosa de contaminar nuestro entorno, para el 2050, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, habrá más plástico que peces en el mar.

México es un país megadiverso, por lo que el impacto del uso de los popotes sobre nuestro entorno es dramático, por ello, hace unos días, en el marco del Día de la Tierra, que se conmemora cada 22 de abril, aprobamos en la Cámara de Diputados una reforma que busca desincentivar el uso de este tipo de productos.

La reforma tiene el propósito de que los restaurantes dejen de servir las bebidas con popotes o los exhiban al centro de las mesas y que únicamente los proporcionen cada vez que algún cliente así lo requiera, esto evitará que sigamos contaminando de manera desmedida nuestro ambiente.

Si bien no existe un dato que nos permita determinar cuántos popotes se usan en México, se sabe, de acuerdo con la Asociación Nacional de la Industria plástica, que el 12% de la basura que se genera en México es plástico, lo que provoca un severo daño al ecosistema.

Somos uno de los países con mayor biodiversidad, a lo largo de nuestro territorio existen más de 26 mil tipos diferentes de plantas, 282 tipos de anfibios, 707 variedades de reptiles y más de 439 tipos de mamíferos. No permitamos que nuestra riqueza natural muera por el uso indiscriminado de un popote que, además, no es indispensable en nuestra vida. Seamos conscientes del cuidado del medio ambiente porque lo que le hacemos al planeta, repercute en nuestra calidad de vida.