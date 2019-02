No dar la espalda a los venezolanos

Se ha dicho que la decisión del gobierno mexicano de no sumarse a los países que han establecido una serie de demandas y compromisos para contribuir a encontrar una salida a la crisis que se vive en Venezuela se ampara en principios constitucionales. Sin embargo, esto no es del todo preciso.

México, Venezuela y 192 Estados del mundo son miembros de la Organización de las Naciones Unidas y han suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, velar por el cumplimiento de sus artículos es un deber. Además, por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional. Jerárquicamente, estos tratados se ubican por encima de las leyes y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal.

La conclusión, en la perspectiva de la situación en Venezuela, es lógica, como lo es el llamado a la acción que corresponde. Hay evidencia suficiente que debería obligarnos, como nación, a honrar estos principios constitucionales y del derecho internacional.

Reportes como los de Amnistía Internacional y el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos son contundentes. No dejan lugar a dudas del lado que México debe colocarse: no para reconocer o no a un gobierno, sino para poner por delante a las personas, en sus derechos esenciales. Tal como los ciudadanos mexicanos esperaríamos contar con un respaldo así en caso de que llegásemos a estar en una crisis como la que enfrentan los venezolanos.

Amnistía Internacional ha expuesto puntualmente lo que pasa en este país hermano en materia de violaciones a derechos humanos. De entrada, uso excesivo de la fuerza: uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas que siguieron al desconocimiento de la Asamblea Nacional que había ganado democráticamente la oposición: entre abril y julio de 2017 murieron más de 120 personas, casi 2 mil resultaron heridas y más de 5 mil fueron detenidas.

El riesgo es que las protestas han vuelto con fuerza desde que desde la convocatoria del legislativo y el liderazgo de Juan Guaidó. Esto se da en medio de un contexto en el que se presentan ataques y allanamientos ilegales a viviendas por parte de las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados avalados por el gobierno, cuando se busca activamente intimidar y disuadir a las personas de participar en manifestaciones.

De acuerdo con Amnistía Internacional, aunque el régimen sostiene una política sistemática de represión durante toda la crisis, las pautas recientes apuntan a una intensificación. El informe Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela, revela el uso de medios letales contra las personas más vulnerables y socialmente excluidas con el pretexto de combatir la delincuencia.

Muchos civiles han sido juzgados por tribunales militares, mientras se expulsa a periodistas internacionales y son detenidos los nacionales. A esto se suma la debacle económica, con escasez aguda de productos básicos y una inflación que se estima alcance 10 millones por ciento este año. Así, no extraña que más de 3 millones de personas huyeran del país desde 2015, como refugiados o migrantes, equivalente al 10% de la población, según la ONU.

Mientras que el régimen de Maduro lo niega todo sobre esta realidad, la nueva postura de Estados Unidos de amenazas y de presión financiera pudiera, en el corto plazo, dificultar aun más la vida de los venezolanos. México no puede voltear la cara ante todo esto. Dar la espalda a los principios constitucionales y universales de los derechos humanos.

