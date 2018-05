No hay fiscal autónomo sin presupuesto

Aún antes de iniciar las campañas electorales de este año hemos sido blanco de diversas propuestas y posturas en un sinfín de temas como salarios dignos, desarrollo social, igualdad, pobreza, seguridad, prevención del delito, y ni que decir de las negociaciones tortuosas del Tratado de Libre Comercio con nuestros vecinos del norte.

Sin embargo, entre los jaloneos de propuestas y promesas electorales hay un tema que sigue latente y es una repregunta en diferentes foros y espacios de vinculación con los candidatos a la Presidencia de la República, y se trata del futuro de la Fiscalía Autónoma. ¿Será Autónoma de verdad? ¿Su autonomía obedecerá a quien la encabece? ¿Qué significa realmente una transformación de esta magnitud? ¿Estamos preparados?

Cuando hablamos de autonomía entendemos que es la facultad que tiene una persona, en este caso que tendría una institución para desarrollar sus acciones o actividades de acuerdo con un criterio propio e independencia de la opinión o intenciones de externos o terceros.

La finalidad de contar con un ente envestido de personalidad jurídica propia y autonomía para efectuar de manera independiente las acciones que se le encomienden, es establecer una adecuada delegación de facultades y distribución de responsabilidades, además de generar confianza y legitimidad en las decisiones que establezca, pues en este caso estamos hablando de la persecución de los delitos que, con el paso del tiempo y las administraciones se ha ido desdibujando y desvalorando en función de los resultados hacia la ciudadanía presentados sobre inseguridad, índices de criminalidad y victimización; violaciones a derechos humanos, impunidad; así como estrategias de inteligencia inoperantes e insuficientes para perseguir y acabar con la ciberdelincuencia y presencia de delincuencia organizada. Con el escenario que estamos viviendo: la inseguridad ha dejado de ser un fenómeno para convertirse en un evento del día a día entre la población.

Para que este nuevo esquema funcione, es decir una verdadera autonomía, es necesario definir de manera puntual la transversalidad que van a tener las atribuciones que en materia persecución de los delitos se desenvuelva y repercuta en el replanteamiento de estrategias, programas y acciones operativas y sustantivas, que permitan el nacimiento de una Fiscalía Autónoma como rector certero y eficaz. Para ello, debe ser una instancia funcionalmente independiente en la toma de decisiones, con autonomía presupuestal, administrativa, técnica y de ejecución en la solución de conflictos en los ámbitos que le competen.

Al respecto, la voz ciudadana que se ha pronunciado por impulsar que además de los requisitos legales que se tienen para elegir a un Fiscal Autónomo, éste debe ser apartidista, no haber desempeñado algún cargo de elección popular en un periodo razonable antes de la designación; que el cargo del Fiscal no deba ser prorrogado y dure en el encargo seis años a fin de facilitar la continuidad de políticas y programas que se implementen en la materia así como el fortalecimiento de la Institución.

Es fundamental advertir que el simple hecho de designar a un Fiscal no logrará resolver el funcionamiento adecuado de la institución, pues se requieren otros elementos y factores para que logre su eficacia; será necesaria la conformación de un ente confiable y eficiente en su actuación, con un nuevo y adecuado diseño institucional que permita capacitar y operar de manera profesional a su personal; combatir la corrupción y hacerse de recursos humanos suficientes para cumplir con su tarea; establecer asimismo una estructura orgánica apegada a sus funciones y mejores prácticas nacionales e internacionales, medible y evaluable en sus resultados.

No perdamos de vista que no puede darse una autonomía operativa sin tener autonomía presupuestal, se requiere dotar de esa capacidad económica para que el tema de procuración de justicia avance con eficacia en nuestro país. La única forma probada en el mundo sobre este tema es que se designe desde el marco constitucional un porcentaje del presupuesto general del país basado en los resultados del Producto Interno Bruto (PIB). Actualmente basta analizar que las fiscalías estatales que ya existen en nuestro país requieren pedir, y yo diría en ocasiones rogar, su presupuesto operativo dependiente de la voluntad del Ejecutivo Estatal; cuestión que sin lugar a duda puede ser condicionante de su actuación y un factor de presión en su operación. No hay autonomía real y eficaz sin autonomía presupuestal lo cual debe establecerse incluso constitucionalmente como un elemento fundamental de éxito de una Fiscalía General Autónoma.

Las instituciones y sus funcionarios están al servicio de los ciudadanos, exijamos resultados, pero también brindemos herramientas coherentes y necesarias para encontrar efectos favorables pues éstos no deben estar supeditados a falta de voluntad política de quien ejerce recursos u ocupa un cargo público con poder de decisión.

