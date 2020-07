No hay tiempo para simulaciones

Por Doris Castillo

El miércoles pasado, en el marco de la entrada en vigor del T-MEC, se concretó el primer encuentro entre el presidente López Obrador, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De este lado, y del otro, las opiniones en torno a esta reunión fueron diversas. Aún así, y contra toda advertencia, el mandatario mexicano decidió viajar a Washington. Lo cierto, es que la visita no puede descontextualizarse: primero, porque surgió en medio de una crisis sanitaria; segundo, ambos países enfrentan una grave crisis económica; y tercero, se avecina una contienda electoral en la que, el presidente Trump, busca la reelección.





En su encuentro, cada presidente comenzó su discurso señalando las razones que motivaban su reunión, como si de alguna manera trataran de justificarla. Trump, por su parte, no reparó en elogios hacia López Obrador, e incluso, afirmó que nunca ha existido mejor relación entre Estados Unidos y nuestro país. El presidente mexicano, también hizo lo suyo, dedicando la primera parte de su discurso a celebrar el T-MEC. Esto no sorprendió tanto, pues prácticamente debía hacerlo. Así justificó su visita al país vecino. Lo que sí resultó curioso -o quizá, ya no tanto-, es que a pesar de que las agresiones a nuestro país, por parte de su homólogo estadounidense, no han cesado; López Obrador agradeció al presidente Trump por ser cada vez más respetuoso con el pueblo mexicano, y también de la soberanía nacional.





Lo cierto, es que hay asuntos prioritarios en la agenda bilateral que no fueron mencionados. Por ejemplo, el tema migratorio: basta recordar la amenaza de imponer aranceles, mediante la cual, el presidente Trump obligó al gobierno mexicano a transformar a la Guardia Nacional en policía fronteriza, desplegando alrededor de 15,000 elementos en la frontera norte y 12,000 elementos en la frontera sur, a partir de un programa que lleva el desafortunado título de “Plan de Migración y Desarrollo en las Fronteras Norte y Sur”. También, se le impuso al gobierno mexicano el programa “Quédate en México”, mediante el cual, en los hechos, se aceptó que México fuera tercer país seguro para los migrantes. Aunado a esto, no se debe olvidar que la pandemia agravó las cosas, pues Estados Unidos suspendió la posibilidad de solicitar asilo, dejando varados a alrededor de 60,000 migrantes en nuestro lado de la frontera.





En cuanto a seguridad, tampoco se mencionaron mecanismos reales de colaboración respecto al tráfico de armas a través de la frontera México-Estados Unidos. Los datos presentados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, después de la reunión bilateral de septiembre de 2019, indican que el 70% de los delitos cometidos con armas de fuego se realizaron con armas provenientes de Estados Unidos. La proliferación del uso de armas de fuego es una problemática en crecimiento que, sumada a otras como las fallidas estrategias de combate a la delincuencia organizada, ha cobrado la vida de miles de mexicanos.





Adicionalmente, esta visita representaba una oportunidad para que México fijara ante Estados Unidos, una postura contundente a favor de la despenalización de la marihuana. Tema sobre el cual, no se hizo mención alguna. Como país, vamos tarde en la tarea de explorar nuevos enfoques y políticas sobre drogas. Del otro lado, era necesario proponer el tema en la agenda. De este lado, es necesario poner en marcha programas integrales de prevención y atención de adicciones, sustentados en la educación y la salud.





A reserva de saber qué ocurrirá más adelante, ojalá el intercambio de elogios entre ambos presidentes, también haya significado la defensa de los intereses nacionales y no una reafirmación de la relación de subordinación. Nuestro país, enfrenta una crisis sanitaria, económica y de seguridad. No hay tiempo para simulaciones, y por el bien de todos, ojalá nuestros gobernantes lo terminen de entender