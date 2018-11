No más primeras damas I

A lo largo de toda mi trayectoria profesional siempre me cuestioné acerca de la existencia de la figura de la Primera Dama, que obedece más bien a una tradición norteamericana. Paradójicamente, la vida me llevaría a acompañar a mi esposo durante su administración como gobernador de Coahuila y si bien no permití el título de “Primera Dama”, tuve el honor de colaborar como Presidenta Honoraria del DIF, al tiempo que era diputada federal por mi querido estado de Hidalgo.

Ahí pude conocer de cerca la labor que realiza esta institución, cuyo innegable sentido social exigía transformar la visión asistencialista por una de protección de derechos, en la que su función no fuera decorativa y su misión consistiera en atender de manera integral a las familias.

Por ello, cuando escucho a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente electo, decir que no aceptará el cargo de primera dama, reflexiono que, si bien se trata de una figura anacrónica e incluso machista, una cosa son las primeras damas y otra el DIF, institución sobre la que nadie nos dice qué pasará y de la que no podemos negar su importancia, sin embargo, hoy día amerita ser transformada para adecuarse a la realida.

El DIF no puede seguir siendo un organismo que sirva para dar bastones a las personas mayores, pañales a niñas y niños o implementar sólo programas de asistencia social, ya que existen diversas dependencias y entidades encargadas de atender a grupos vulnerables.

Este organismo fue creado en 1977, época en la que el 70% de la población en México era rural y la gente requería de asistencia social ante la falta de los servicios indispensables para vivir. De igual manera son innegables sus contribuciones al país, sin embargo, hoy día la dinámica social, económica e incluso la evolución del concepto de familia requiere una visión diferente en la que pueda acompañarse a las familias de manera integral para desarrollarse plenamente, de lo contrario sólo se duplican programas y acciones que ya implementan otras dependencias como la de Desarrollo Social o la Secretaría de Salud.

Otro aspecto importante son las niñas y los niños, hoy día existe un Sistema de Protección y una Procuraduría Federal que sigue siendo parte del DIF y que requiere de su consolidación, por ello, considero que es importante crear una dependencia al más alto nivel, que sea rectora de la política pública en la materia, incluso al nivel de una Secretaría para que se encargue de garantizar que ningún niño o niña en este país se quede sin acceder a sus derechos.