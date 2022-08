¡No me quiero irrr!!!

De acuerdo con los hechos y evidencias políticas observadas, sabemos que el prejidente Andrés López hace todo lo posible por volver a ganar la presidencia al término de su administración: esta vez lo hará a través de un tercero, pero de que no se quiere ir, no quiere.

Obviamente, la afirmación anterior choca con el discurso demócrata que pretende ofrecer al afirmar, tanto que no es su intención reelegirse, como que no permitirá un esquema dictatorial para este México nuestro

Es de sobra comprobado que, a capricho del Ejecutivo, para la consulta de la revocación se usaron un exceso de recursos públicos, sobre los presupuestados por el INE, y por instrucciones del prejidente, funcionarios de la Administración realizaron giras a los Estados para ofrecer a los presidentes municipales de oposición recursos para obra pública a cambio de cuotas de votos a fin de garantizar los sufragios requeridos para Morena, y por ende para López Obrador.

Respecto a la elección interna de Morena realizada el pasado fin de semana para elegir delegados al Congreso Nacional próximo a celebrarse y cuyo objetivo es elegir a la dirigencia del partido que acompañará la elección presidencial de 2024, se trató de un proceso caótico, en donde rondaron violencia, acarreo y robo de urnas, al más puro estilo del PRI en el pasado; sin embargo, cuestión de remembrar los últimos procesos de elección interna del partido, siempre terminan igual…

No obstante lo anterior, sabemos que la percepción de la ciudadanía es diferente si se trata del López Obrador o si se trata de su gobierno: parece que las deficiencias en las acciones del gobierno no impactan en cuanto a la aprobación del prejidente, una gran mayoría, sigue percibiendo a Andrés López como una esperanza para obtener mejores condiciones de vida, para considerar su opinión -la de la gente-, en las decisiones; durante estos cuatro años, López Obrador ha dominado la escena sin competencia y sin rival que atraiga a la sociedad mexicana. De esta manera, si en este confuso entorno hubiese que predecir el escenario más probable, no hay duda en que la continuidad de la 4T será el futuro de México para el siguiente sexenio, habrá que ver quién será el candidato (a) entre los allegados a Andrés López… comienza a vislumbrarse la intención del prejidente para posicionar a las mujeres gobernantes en varios Estados, ¿será el mensaje que manda para elegir al (la) bueno (buena)?

Hemos observado las violaciones a la ley por parte del prejidente y sus actores protagónicos, comportamiento que se vislumbra de aquí al 2024, en el hipotético caso de que Morena perdiera -cosa que no va a ser-, seguramente tendríamos una denuncia de fraude cometido por la oposición, con financiamiento de los gobiernos capitalistas, al más puro estilo de López, con la consabida toma de las calles y el secuestro del INE: La tendencia de la izquierda podría desestabilizar al país y anular el proceso.

Es prioritario que la oposición vaya preparando una estrategia respecto a alianzas y selección de candidatos, en un intento de tener posibilidades de alcanzar la victoria -hoy en día muy poco probable-, para que Morena no llegue al poder pero que, en su caso, no se provoque un levantamiento social.

