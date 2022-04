Si pensamos en que podríamos escribir de algún tema más importante, nuestro gozo a un pozo: el tlatoani nos arrebata la atención de cuestiones que deberían ser prioritarias, para centrarnos en una más de sus barbaridades-

Y esta vez se volvió a pasar de la raya. Enojado, con ese rictus de malhumor que arrastra a últimas fechas, lanzó un “No me vengan con que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento”, dirigido a los ministros de la Suprema Corte. ¡Dioses del Olimpo!, la frase rebasa casi, a la de “Al diablo las instituciones”, o, cuando menos la equipara. ¿Es posible que un Ejecutivo Federal haya perdido la pista a este grado?

Tan lo es que, en su endiosamiento considera que es el amo y señor de cuanto sucede en este territorio de su entera propiedad. Sólo así se entiende que, quien dirige el destino de millones de mexicanos, desprecie y rechace a la médula del Estado, de la convivencia, del orden y respeto a las instituciones, a la Ley.

¿Qué fue un exabrupto? No, desde que estaba en los albores de su carrera política, AMLO se ha caracterizado por desobedecer la norma, ignorarla o hacerla a un lado, como si no existiera. Su respuesta a los diversos acontecimientos de su trayectoria, lo reflejan: toma de los pozos petroleros en Tabasco, cierre del Paseo de la Reforma, haciendo un daño irreparable a toda una ciudad; declararse como el gobierno “legítimo” -cuando perdió la contienda con Felipe Calderón- y ocultar hasta ahora, de dónde ha sacado los fondos para vivir 18 años en campaña, sin trabajar y ¡sin morirse de hambre!, entre tantas otras peripecias.

Su vida ha sido transgredir y violar, incluso, la Constitución, como lo hace promocionando el sufragio del próximo domingo, a pesar de que esa ley -así sea aberrante-, la impulsó la Izquierda en el Congreso y no pararon hasta que se publicó.

Rompe abiertamente con el Estado de Derecho indispensable en un país y da un mal ejemplo que se multiplica en sus serviles lacayos, como es el caso del cretinismo puro, de Claudia Sheinbaum.

La sumisa pupila, que repite como loro hasta la última frase que escupe el tlatoani, organizó un mitin impresionante de acarreados al monumento a la Revolución, en pleno día laboral y ajena a una sola de sus obligaciones como mandamás de la CDMX.

Se le empieza a notar el miedo de que su gurú se decida por otro candidato a sustituirlo, a la hora de la verdad. El Secretario de Gobernación -¡Otro que tal baila!- empieza a hacerle sombra y a comportarse en la misma forma que ella lo hace, incondicional y de rodillas frente a su ídolo. Sea como sea ambos incumplen con el Código Federal Electoral, en seguimiento de las órdenes de su patrón, lo que debería concientizarnos de la falta de ética, moral y demás serie de virtudes que debe tener un gobernante. Con ese par ni a la esquina, mucho menos entronizarlos para otro mandato de caprichos, berrinches, ocurrencias y destrucción del país.

La manera en que AMLO presiona a los ministros, para que elaboren sentencias como él las quiere, es inaudita. Ni siquiera se molesta en guardar las mínimas formas y arremete con insultos y su lenguaje soez, contra el tribunal supremo del Poder Judicial. Tiene varios incondicionales en esta Corte que debería de ser la guardiana absoluta de la Constitución, aunque esperemos que les quede algún destello de decencia, antes que alinearse por intereses creados inmorales y cínicos.

catalinanq@hotmail.com

@catalinanq