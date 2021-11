No podemos seguir igual

Por: Pablo Bejarano Torrecillas*

*Coordinador administrativo de la Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac México





Como sociedad hemos enfrentado, de manera un tanto asimétrica aquellos problemas con efectos que superan cualquier tipo de barrera geográfica, ignorando que, todo esfuerzo en común suma más que el desgaste individual. Los casos los pudimos observar alrededor del mundo, hace más de año y medio que nos vimos acorralados por una pandemia ante la cual, la reacción alrededor del mundo fue contraria a la que hubiésemos esperado. Esperábamos colaboración multilateral y nos topamos, al menos durante un buen periodo pandémico con un asilamiento nacionalista contrario a cualquier tipo de colaboración internacional.

Conforme avanza el mundo es cada vez más evidente que la colaboración internacional multilateral no solo es conveniente y/o necesaria, es simplemente el camino a seguir sobre todo al momento de hacer frente a aquellos problemas que superan las fronteras nacionales. Así como la pandemia fue un problema mundial, de la misma manera el cambio climático es un problema al que nos llevamos enfrentando por mucho tiempo y que, me atrevería a afirmar que ha sido nuestra falta de compromiso, nuestro alzhéimer autodiagnosticado, para olvidarnos de lo que no nos conviene, lo que ocasionó la pandemia y, aun así, continuamos por el mismo camino. Si pensábamos que la pandemia iba a funcionar como un balde de agua fría, nos equivocamos porque seguimos con los mismos hábitos de consumo y desperdicio ante-pandémicos. Algo está mal en el sistema y en nosotros.

Las consecuencias de los efectos negativos del cambio climático sobre el planeta, que dicho sea de paso es el único que tenemos para vivir, solo tienen una especie responsable: La humana. Curiosamente la especie que se jacta de estar por encima del resto por su capacidad intelectual, es la especie que ha decidido ignorar todas las señales que la naturaleza le pone enfrente como advertencias para cuidar el planeta.

Siendo nosotros los únicos responsables del daño generacional causado para nosotros y el resto de los seres vivos, lo lógico sería y debe ser que seamos también nosotros los que por fin decidamos actuar en consecuencia. El cambio es individual, de eso no hay duda, sin embargo, como sociedad tenemos los medios legales necesarios a nuestra disposición para poder incentivar el cumplimiento que dé como resultado el cuidado del planeta.

Tomando en cuenta lo anterior, nosotros como sociedad civil organizada debemos ejercer presión a las entidades gubernamentales para que, con sus medios se comprometan no en la idea sino en la acción a implementar medidas o incentivos encaminados a dar solución al problema. Ejemplo de lo anterior, se podrían destacar la prohibición de los plásticos de un sólo uso, el fomento de incentivos económicos; es decir la creación de impuestos para disuadir la producción o uso de plásticos de un solo uso así como la incentivación fiscal para el fomento de alternativas de un solo uso. Regular los estándares de los productos, y sobre todo la responsabilidad extendida del productor.

Medios hay, solo necesitamos ser lo suficientemente conscientes para aplicarlos.