No era mi intención volver hablar sobre el nombramiento de la maestra Ramírez al frente de la SEP. Sin embargo, sus recientes declaraciones me motivan a hacerlo. En mi pasada colaboración deseé éxito a la gestión de la nueva secretaria, aunque expresaba mis dudas ya que para eso tendría que frenar el Nuevo Modelo Educativo (NME) heredado por su antecesora y poner orden en una dependencia compleja dirigida por dos ideólogos comunistas: el Subsecretario Luciano Concheiro y el Director General de Materiales Educativos Marx Arriaga.

Me resistí a opinar sobre su falta de experiencia y calificación para el encargo, incluso no me gusta la forma en el que muchos analistas la mencionan solo cómo Lety, con desdén a su nivel profesional

Sin embargo, sus respuestas en la reciente entrevista otorgada a la periodista de Televisa, Danielle Dithurbide, hacen indispensable volver al tema. En efecto, la nueva titular de la SEP dejó en claro su falta de nivel para el cargo. En toda la entrevista se nota su poco manejo de la política educativa, no expresa ideas propias, ni tiene claro cuál es ese NME que debe de impulsar. Lo peor fue su respuesta a una pregunta sencilla: ¿cómo va aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del NME? Y la maestra Ramírez respondió: “No podría contestar eso”. Lastimosamente esta respuesta la perseguirá toda su vida pública, pero lo peor es que no demostró tener la personalidad ni los conocimientos para manejar la dependencia más importante para el futuro del país.

La secretaria, no nos explicó cuáles son las estrategias para regresar a los alumnos que salieron de las escuelas, tampoco como se van a recuperar los saberes perdidos durante el confinamiento, no expreso acciones para disminuir la brecha en la calidad educativa entre sectores favorecidos y vulnerables. Fuera de balbucear algunas respuestas estudiadas y ambiguas la funcionaria no dijo nada. Bueno sí, algunas mentiras, como hablar a nombre de los maestros diciendo que en múltiples foros y discusiones surgió el NME, esto como sabemos es falso y así lo han demostrado comunicadores afines al gobierno como Gibran Ramírez.

Pero siendo honestos no correspondería a la SEP ni a su titular plantear una reforma educativa. Éste mismo gobierno, al inicio de la administración realizó una modificación al artículo 3º Constitucional, para crear un nuevo organismo llamado Comisión para la Mejora Continua de la Educación MEJOREDU. Pareciera que su creación obedeció más a la obsesión por eliminar del Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEE surgido en la administración peñista, que a la intención de crear una nueva instancia responsable de darle dirección y legitimidad a los cambios educativos.

En efecto, recordemos que, en la reforma llevada a cabo por este gobierno, se establecieron las razones de ser de la Comisión contenidos en la fracción IX del artículo 3°, a saber: “Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica…” En las atribuciones otorgadas a MEJOREDU quedó perfilada como una institución reguladora, técnica y garante de derechos que impulsa la mejora continua de la educación, con la atribución de “Coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y la formulación de lineamientos, criterios, recomendaciones y programas sustentados en estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones que contribuyan a la mejora continua del Sistema Educativo Nacional”.

No obstante las funciones encomendadas a MEJOREDU, este gobierno que nos ha acostumbrado a cambiar de opinión, no consideró desde un inicio en el diseño de su NME al organismo, muy al contrario, en documentos públicos en los que la Comisión da a conocer sus recomendaciones al Plan de estudios de educación básica 2022, establece claramente que toma como referencia la propuesta de SEP fechada el 30 de mayo del presente año, o sea, más de un mes después de que Marx Arriaga ya lo había presentado en una mañanera. Tácitamente se está aceptando que todo se hizo sin respetar la Ley, debiendo tomar como referencia los lineamientos de MEJOREDU, instancia que debió liderear este proyecto de cambio desde un principio.

Para los especialistas en educación puede resultar simpático el documento de recomendaciones de MEJOREDU porque además de dar a entender que fueron olímpicamente ignorados por la SEP, prácticamente suplican ser tomados en cuenta al expresar “…la Comisión…reitera su disposición para contribuir al desarrollo de esta tarea y se suma a las voces de los actores participantes a fin de reforzar la mejora de la PCEB 2022”. Nos dan a entender que la Comisión venía pidiendo se respetaran sus atribuciones constitucionales de tiempo atrás, al usar la palabra “reitera” y nos muestra que hay varias inquietudes al interior del Sistema Educativo, que no quieren dar públicamente la cara, al decir que “se suma a las voces”. Es fácil deducir que los grupos radicales de Marx Arriaga “et al.” al igual que su jefe trabajan verticalmente ignorando el marco legal.

Cómo ha quedado claro aquí, el órgano facultado para coordinar el cambio de programas de estudio es MEJOREDU. Lo más triste será que cuando se le pregunte a la Presidenta de dicho organismo en qué consiste el NME también responda “No podría contestar eso”.

Presidente de la Academia Mexicana de Educación.