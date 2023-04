“No puedes esconderte para siempre” Jack Black

En días pasados, nos enteramos de que el SIGED -portal del gobierno cuyo objeto es dotar al Sistema Educativo Nacional de una sola plataforma tecnológica de información que permita a la Autoridad Educativa Federal llevar a cabo su planeación, operación, administración y evaluación, facilitando la transparencia y la rendición de cuentas la categoría de Información de Interés Nacional-, ha sido dado de baja en el Inegi como parte de la información de interés nacional…

Se dice que, derivado de la contrarreforma educativa aprobada en la actual administración “se modificaron las fuentes de información que conformaban el SIGED: se eliminó el Servicio Profesional Docente; se suspendió el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes; se descontinuó el Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos, y se inició el proceso de liquidación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa”.

Muy poco se habla del índice de la deserción escolar provocada por la pandemia y, aunque el prejidente Andrés López insista en negarlo, el hecho nos ratifica su afán por renunciar a la transparencia y rendición de cuentas.

Para los especialistas en el ramo educativo, específicamente de “México Evalúa”, si bien es cierto que la reforma educativa que se aprobó en 2019 implicó diversos cambios al marco jurídico y que algunos de los indicadores que se recogían en el Sistema –como, por ejemplo, la evaluación magisterial– dejaron de existir, se contemplaban otros que -como los de la nómina magisterial y la matrícula por mencionar solo algunos-, que como parte del SIGED, han aportado información que fluye a través de un formato estadístico que cada director de escuela debe llenar; dicha información ha sido compilada por el Inegi, de donde se generaban una serie de indicadores, útiles para evaluar y diseñar políticas públicas, aportando incluso elementos para el diseño del Plan Nacional de Desarrollo.

Si se trata de dar transparencia a la administración, hemos de exigir del Inegi información respecto a la entidad o persona que realizó tal petición; igualmente, la prevalencia de los indicadores que forman parte del SIGED, y cuál será la Dependencia u Organismo encargado de proveer los elementos de integración, evaluación y seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

En definitiva, la información generada por el SIGED a través de los años ha permitido una mejor planeación de la política educativa: la decisión de deslindarla del Inegi nos lleva a confirmar que este gobierno no cree en la evidencia y actúa bajo su propio arbitrio, es por ello que el recorte presupuestal al SIGED no habría de sorprendernos; no obstante, es realmente inquietante que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática -Inegi-, acepte la situación y admita que tal información carezca de interés nacional sin explicarnos el porqué de una determinación trascendente como lo es esta.

