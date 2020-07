Cierto, Usted no es médico ni Primera dama, muy lejos de serlo; pero además, tampoco su esposo es Presidente, Señora…

El pasado 1 de julio, al cumplirse dos años del triunfo de Morena y de Andrés López como candidato a la Presidencia de la República, la auto denominada “no primera dama”, esposa del prejidente, Beatriz Gutiérrez Müller, dedicó un mensaje; no obstante, sin embargo no imaginó estar en una polémica por el desabasto de medicamentos a niños con cáncer.

“Hace dos años, los ciudadanos (que somos los verdaderos guardianes de la democracia) logramos lo impensable: elecciones realmente democráticas”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

La muestra de elogio a la democracia sobre el triunfo de su marido en pleno ejercicio ciudadano pudo haber quedado solo en eso; sin embargo, lo que generó la reacción de miles, fue la respuesta que la Señora dio a quien le propuso reunirse con padres de niños con cáncer, a lo que respondió: “No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”…

Sabemos que, desde hace meses, los padres de niños con cáncer se han manifestado e incluso han pedido dialogar con el Presidente de la República –quien también se ha negado a recibirlos encausándolos hacia otras instancias-, para exigir el abasto de medicamentos oncológicos para sus hijos, nada difícil de entender...

Evidentemente las palabras de Gutiérrez Müller causaron enojo y frustración no solo en los padres, sino en miles de twitteros que manifestaron su molestia ante la respuesta de la académica, reprochando su falta de empatía: la situación se colocó como tendencia bajo el hashtag #Beatriz y #NoPrimeraDama.

No es estala primera ocasión en que la autodenominada “no primera dama” ha estado presente en las titulares de medios de comunicación debido a varios enfrentamientos con influencers.

Hace unos días, el pasado el 16 de junio, ocupó igualmente la red social para criticar el debate organizado por Conapred -Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación-, aludiendo la ironía de que un organismo encargado de velar por la igualdad y la inclusión en México, permitiera participar en un debate a Chumel Torres -quien en varias ocasiones se ha referido a Jesús López, hijo menor de la pareja presidencial, como “chocoflan”, en referencia a su aspecto físico-: “¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. @CONAPRED. #ConLosNiñosNo”, escribió la atribulada y ofendida madre... ¿Qué no hizo ella lo mismo con los padres que pretendían su atención?

Chumel, aunque con reticencia, se vio obligado a pedir disculpas a Gutiérrez Müller, por las referencias a su hijo: “Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar… Aquí va: claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto. Nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia. Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho y ojalá esté todo bien. Usted es una mamá y a las mamás se las respeta”, escribió en Twitter.

La Señora de López también fue noticia hace unos días cuando viajó a Cancún en la primera clase de un avión, siendo descubierta y exhibida en la misma red, Twitter; entonces, muchos usuarios cuestionaron el viaje de la escritora en avión, dada la incidencia del COVID-19 en el país, independientemente del dispositivo Apple Watch totalmente austero, que portaba.

El pasado martes, la esposa de Andrés Manuel López decidió poner candado a su cuenta personal de Twitter; a partir de entonces, al ingresar al perfil de Gutiérrez Müller se encuentra el mensaje: “Los tweets en esta cuenta están protegidos. Sólo los seguidores confirmados tienen acceso a los tweets y el perfil completo de Beatriz Gutiérrez Muller. Pulsa el botón seguir para enviar una solicitud”. Lo anterior implica que la titular de la cuenta elige quién puede ver su perfil.

No es médico; tampoco Presidente, los mexicanos también exigimos una disculpa pública…

gamogui@hotmail.com

Enviado desde Correo de Windows