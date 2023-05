"No te puedes poner ningún límite; no hay nada imposible" -Usan Bolt

En materia deportiva, cada una de las especialidades tiene su encanto, su peculiaridad y grado de dificultad… Particularmente en el nado sincronizado, se trata del dominio de la técnica, de la habilidad de los deportistas, de la enorme capacidad en apnea -capacidad de estar bajo el agua-, así como la simpatía y el carisma, pero además, la actuación requiere de elegancia y delicadeza al ejecutar las rutinas al son de la música con el movimiento corporal: nada sencillo, un gran dominio de mente, cuerpo y corazón.

El asombro llegó de Egipto, y hoy, debemos estar orgullosos y reconocer con admiración el talento y la tenacidad Nuria Diosdado, de 32 años, y Joana Jiménez, de 29, quienes, en pareja, finalizaron en el 12 sitio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y hoy nos sorprendieron con el 2° lugar en el Mundial de Nado sincronizado. Nuria ha cumplido tres y se dirige al cuarto ciclo olímpico. Cuánto acopio de acerada voluntad en ellas y en el grupo.

Felicitemos igualmente a Regina Alferez, Daniela Estrada, Itzamary González, María Fernanda Arellano, Luisa Rodríguez, Pamela Nuzhet, Glenda Inzunza; a Diego Villalobos, que hizo pareja en dueto mixto con Itzamary para el bronce, señalando que, tratándose de una actividad de apreciación, el objetivo final del grupo que dirige Adriana Loftus está escalonado a los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y los Olímpicos, meta cuyo objetivo radica en mantener la primacía en América Latina y triunfar en tierras parisinas.

Muy loable el empeño de los deportistas quienes han acusado que desde hace varias semanas no reciben sus becas y viáticos para las competencias, y sus entrenadores tampoco reciben sus salarios, debido al conflicto interno en la Federación Mexicana de Natación, por lo que han tenido que vender trajes de baño para cubrir sus gastos.

Sin embargo, el triunfo de los triunfadores ha de relacionarse con la cultura, la economía y la política, máxime en un país como este México nuestro en que domina la simulación, la verborrea, corrupción y violencia: un singular grupo de deportistas brillan y salen adelante sin decaer ante la adversidad.

Ante la conocida falta de apoyo gubernamental, Ana Gabriela Guevara, Titular de la Conade, dijo estar “amarrada de manos” respecto a los equipos acuáticos, derivado de un conflicto legal entre la Federación Mexicana de Natación y la Comisión que liderea, mismo que comenzó en febrero de 2022 con la creación de un Comité Estabilizador; para la Conade, dicho comité es una figura sin bases legales, razón por la cual no se les entregan recursos a las nadadoras ni a quienes forman parte de los equipos acuáticos.

Adicionalmente, Guevara calificó como “deudoras” y “mentirosas” a las nadadoras mexicanas y dijo que no le importa que sigan vendiendo trajes de baño para pagar sus competencias: “Por mí, que vendan calzones, Avon o Tupperware, pero son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado”, declaró la exatleta.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que seis de los 11 nadadores que ganaron medalla, lo que no fue desmentido, pero no alcanza para pagar los gastos de competencias internacionales: “Lo que recibimos de la Sedena no es suficiente. Este viaje fue de casi un millón de pesos que, ni juntando las becas que tenemos, pudiéramos financiar el viaje para el equipo… Este Mundial fue 100 por ciento financiado por la Fundación Telmex (de Carlos Slim)”.

Enhorabuena pues a este talentoso equipo y a los deportistas mexicanos exitosos que con su tenacidad, valentía, talento y constancia aporta ánimo y satisfacción a millones de mexicanos urgidos de triunfo y reconocimiento.

