No vamos bien

El instante es la continuidad del tiempo, pues une el tiempo pasado con el tiempo futuro.

Aristóteles





Recientemente, en un mensaje desde Palacio Nacional y reproducido en internet, Lopez Obrador expresó que la pandemia llegó justo cuando “íbamos muy bien”. Esta frase describe de manera nítida y también preocupante el mundo imaginario en el que vive el ciudadano presidente. En efecto, su frase es un resumen y, también, quizá, el estado de ánimo que se respira en su circulo cercano. Otra vez, el tabasqueño riñe con los datos oficiales y hace abstracción de la realidad concreta.

Seamos claros y enfáticos, no hay un sólo rubro que pueda respaldar la frase “motivadora” del ex jefe de gobierno. Veamos algunos datos que contradicen al presidente y plasman el desastre en el que estamos inmersos desde antes de la pandemia: pasamos de 36 trimestres con crecimiento mediocre a 4 trimestres con decrecimiento, con sus efectos trepidatorios en el empleo, salarios, pobreza y en la brecha de la desigualdad; la violencia se expande sin parar y se encuentra en niveles récord. En el primer año de su gobierno 34 mil 608 personas fueron víctimas de homicidio doloso, la cifra más alta desde 1997, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y no se ha modificado sustancialmente la tendencia

Por supuesto, se podría decir, en defensa del actual gobierno, que el homicidio es un delito del fuero común, sin embargo, una estimación oficial del gabinete de seguridad arroja que el 60% de estos se relacionan directa o indirectamente con la presencia o actividades del crimen organizado en 2019 con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicados por el sitio Animal Político.

Es evidente que el panorama no puede ser distinto al mantener los mismos paradigmas frente al consumo de drogas. ¿Dónde quedó la promesa de la Secretaria de Gobernación de despenalizar el consumo y comercio de drogas, al menos de marihuana? ¿Cuál es la Política Criminológica del gobierno de la 4T? ¿Dónde está la prioridad ciudadano presidente? El gasto militar, contabilizado por el Instituto Internacional en Estocolmo, para la Investigación de la Paz, fue de 125 mil millones de pesos y el gasto ejercido en salud fue de 118 mil millones (La Jornada,3/05/20).

No presidente, no “íbamos muy bien”. Lo grave es que usted lo crea y lo diga. Implica que gobierna un país imaginario, mientras las mayorías padecen el mundo real. Ahora preocupa, que en los terribles saldos que se avecinan después de la pandemia, usted siga navegando en su fascinante mundo. Nada bueno nos espera a la mayoría de los terrícolas.

pedropenaloza@yahoo.com

Twitter:@pedro_penaloz