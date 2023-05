Nombres, nombres y... nombres | A fondo Canadá y EU vs cambios en minería, en riesgo futuro del T-MEC y con Economía tanteo 

Más allá de los recursos legales que las mineras interpondrán por los ajustes a su ley, la industria canadiense se ha movido rápidamente con el soporte de su gobierno.

La ministra de comercio Mary Ng ya se entrevistó con Raquel Buenrostro, y luego con Katherine Tai titular del USTR, quienes convinieron en incluir a México en un pronunciamiento conjunto.

La aparición del país como tercero, no obstante que no fue convocado a la reunión, no es común y menos cuando se habla de trabajar juntos, es decir EU y Canadá, para enfrentar los retos de la reforma energética y los cambios al rubro minero aquí, acciones que ponen en predicamentos “la prosperidad”.

El gobierno de Justin Trudeau ya subió también a EU al nuevo desafío que supone una potencial falta de materias primas en la región para el futuro.

Además en la minería mexicana no sólo hay firmas canadienses, sino también de EU como es el caso de Newmont de Tom Palmer y que maneja Peñasquito en Zacatecas, importante actor en oro.

El miércoles como es público el embajador canadiense Graeme C. Clark testificó otro encuentro con Buenrostro y su equipo al que también se sumó Germán Martínez de Conagua.

La industria minera estuvo representada por la Cancham que preside Enrique Zorrilla quien expuso sus puntos de vista sobre los cambios aprobados.

La reunión se prolongó porque Buenrostro con el apoyo del subsecretario Alejandro Encinas y la jefa de Minería Rosa María Gutiérrez también expusieron la iniciativa.

Por ahora se cuidaron las formas, pero no será el último encuentro. El propio Clark “habló de un primer paso” hacia “un diálogo más profundo”.

Canadá y EU no van a soltar el tema. Propios y extraños estiman que se camina hacia otra controversia en el T-MEC, puesto que minerales como el cobre, manganeso, níquel, litio, cobalto, grafito son esenciales en la transición tecnológica.

México es parte de un bloque para el manejo de esa riqueza. Es más Andrés Manuel López Obrador suscribió a principio de año un convenio exprofeso con Biden y Trudeau.

Como quiera primeros escarceos de un asunto estratégico.

CUMPLE UN AÑO CLAUSURA DE CALICA Y RECLAMO POR 1,900 MDD

Ayer Vulcan, firma con sede en Alabama que preside Tom Hill, tuvo su asamblea. Obligado el tema de Calica, su desarrollo de piedra caliza en Playa del Carmen. Ya se habló de un cierre indefinido dada la animadversión del presidente Andrés Manuel López Obrador y la clausura por Profepa, que por cierto mañana sábado cumple un año. La compañía tiene evidencias de que los análisis que sustentaron la acción de la autoridad tienen vicios. Ahora por si fuera poco el gobierno también empuja una acción colectiva con una comunidad indígena local. En el ínter avanza un arbitraje en el ámbito del TLCAN, aunque con resultados hasta 2024. El reclamo es por 1,900 mdd.

OFERTA TELEVISA-UNIVISIÓN LA CEREZA, PERO HASTA 2024

La escisión del Club América, el Estadio Azteca, el negocio de juegos y sorteos por Televisa de Emilio Azcárraga en una nueva entidad, más allá de que se hará pública, tiene también como objetivo el preparar a la televisora de San Ángel a otra operación millonaria, cereza del pastel. Su fusión con Univisión y su oferta conjunta en las bolsas de México y NY. Sin embargo, los vientos no son los más atractivos para el mercado. Así que habrá que esperar al 2024.

CANACINTRA ADUEDO DE PREDIAL A LA CDMX POR 13.7 MDP

Como otra evidencia de la problemática que enfrenta Canacintra que preside Esperanza Ortega está el embargo de su sede principal aquí en la CDMX. El total de lo que debe es por 13 millones 616,977.62 pesos. Son 5 millones 821,000 pesos por predial rezagado, más actualizaciones, recargos, multa y gastos de ejecución. De ese tamaño.