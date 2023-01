Nombres, nombres y… nombres | Afores aún alto riesgo, Korn Ferry soporte de Amafore y Coppel litiga comisión 2023

Le platicaba que inició el año y que la presidencia de la Amafore está acéfala tras la renuncia de Bernardo González Rosas.

Se espera que en el transcurso del mes se tenga al elegido de entre varios interesados, que se mantienen en reserva, ya que el proceso se asignó a Korn Ferry de Horacio McCoy.

El proceso lo lleva Carla Ormsbee, ejecutiva de esa compañía. Un requisito nodal es que el experto pueda interactuar con relativo éxito con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su sucesor en 2024.

Y es que se da por un hecho que las 9 afores no la tendrán fácil a futuro, máxime los cambios que ha sufrido ese negocio en Chile o Colombia y que podrían reproducirse aquí.

Vaya de por sí los últimos tiempos no han resultado fáciles. Al iniciar el sexenio hasta se llegó a hablar de una afore única estatal. Al final se aprobaron cambios que ha costado asimilar.

Por ejemplo la reducción de semanas cotizadas para tener derecho a pensión, un incremento a la aportación obligatoria del 6.5% al 15% entre 2023 al 2030 y el ajuste de las comisiones.

En 2022 la baja fue del 0.80% a 0.57%. La negociación para 2023 era complicada, pero Consar de Iván Pliego aceptó sostener el promedio del año pasado.

Sólo Pensionissste de Edgar Díaz ajustó a 0.53% y a la Afore Coppel, que intentaba una comisión de 0.78%, su propuesta le fue rechazada por lo que estaría en litigio. Igual Sura de Emilio Bertrán y Profuturo a cargo de Arturo García no lograron tasas diferenciadas para ciertas siefores.

Con el ajuste del 2022, la rentabilidad de las afores cayó, máxime que la autoridad empuja un nuevo modelo que reduzca el gasto en comercialización. Ahora la volatilidad ha castigado las ganancias de afores e inversionistas. En los últimos estados de cuenta quedó constancia de las fuertes minusvalías a revertirse en el tiempo.

Como quiera panorama complicado. Quizá la mayor aportación de los trabajadores ayude al flujo, pero explicable el tiento para elegir el sustituto de González Rosas, máxime que en el gremio no hay criterios tan unificados.





ASTRINGENCIA CREDITICIA PARA PYMES DE BANCOS Y SOFOMES EN 2023





Nuevamente en la coyuntura del 2023, el segmento más desprotegido serán las pymes. Y es que los bancos, frente a los riesgos de morosidad se cerrarán más. De por sí ese tipo de empresas no son su vocación. Además intermediarios financieros no bancarios como las sofomes, hoy no cuentan con el fondeo del mercado, consecuencia de los casos de Alpha Credit de Augusto Álvarez, Crédito Real de Ángel Romanos Berrondo y Unifin de Rodrigo Lebois. Por si fuera poco el financiamiento a tasas de 18% o 19% limitará el acceso. Así que año de astringencia.





BUSCAN HEREDEROS DE ÁLVAREZ DE LA CADENA VENDER METCO





Hace casi dos años falleció Héctor Álvarez de la Cadena, afable empresario que fundó la firma de endulzantes Metco. Le adelanto que esta a la venta. Parece que a sus herederos ya no interesó tomar las riendas del proyecto que impulsó quien en algún momento fuera también funcionario de Secofi. Según esto los resultados de los actuales administradores tampoco convencen. La firma 100% mexicana maneja marcas como Svetia, BC (azúcar y Stevia) Mascabado BC o Sweet-0, entre otras.





IMPLEMENTA INDRA SISTEMA PARA EVITAR CORRUPCIÓN



Más allá de que en el sexenio la corrupción se combatiría a fondo, lo cierto es que dicho flagelo está desatado. De ahí lo interesante de la certificación que obtuvo la española Indra que lleva Oscar Diez para erradicar cualquier tipo de comportamiento ilegal en su día a día. Se trata del ISO 37001 “Sistema de gestión antisoborno”. El invaluable refuerzo también incluyó a su filial Minsait.