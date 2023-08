Nombres, nombres y... nombres | Aranceles vs triangulación dice Canacero, Buenrostro hoy en NL y por política industrial

Hoy estará en Monterrey Raquel Buenrostro de Economía para echar andar un programa de desarrollo de proveedores que iniciará Ternium de Máximo Vedoya.

Dicho esfuerzo que replicará también el 13 de septiembre DeAcero de David Gutiérrez Muguerza, con la presencia de José Ángel aGurría, son parte de los compromisos establecidos tras lograr el alza de aranceles hasta de 25% a 205 fracciones de ese ámbito.

Dicho rubro encajado en Canacero fue de los más beneficiados, amén de textil, calzado, químico, llantas, jabones, vidrio, productos de limpieza, etc.

Ayudó que muchas Pymes, fabricantes de tornillos y clavos, también se quejaron ante Economía del impacto de las importaciones desde China. Muchos hablaron de cerrar.

También el USTR de Katherine Tai presionaba al gobierno respecto a la triangulación desde México de acero chino y otros países como Italia, España y Portugal. De ahí la homologación del arancel al nivel que EU impuso vía la regulación 232.

Para muchos importadores la determinación es dañina, pero Canacero hace ver que la protección era necesaria, máxime que la salvaguarda vigente con aranceles de 10% y 15% vence en 2024.

Obligado cerrar el paso a la enorme triangulación, amén de que el programa IMEX para proveedores se infringe. Se traen materias primas que luego se convierten en producto final, en tanto las acereras están a 65% de su capacidad instalada.

Cierto como le platicaba hay riesgos inflacionarios y el consumidor quizá pague el costo. Se señala sin embargo que era nodal proteger la planta productiva y el empleo.

Paso siguiente echar andar una política industrial para fortalecer las cadenas productivas. Economía está en ello, máxime que la revaluación del peso estimula la importación.

Por otro lado se enfatiza, que el mercado no está ni remotamente cerrado. En acero 40% de la demanda nacional se cubre con importaciones vía la red de acuerdos comerciales.

Claramente aún hay mucho por hacer para frenar el paso al producto asiático y obviamente al contrabando. Ya hay un plan en marcha con Aduanas de André Foullon.

Como quiera decisión controvertida en tiempos electorales.

BOUIN SE QUEDA EN SÍ VALE Y DESPIDE A PENAGOS DE JURÍDICO

Al final Anne Bouin mandamás de Sí Vale ya no regresó a Francia. Se quedó firme en la importante subsidiaria que es México para Groupe Up. Es más, le platico que sigue con el rediseño organizacional. La semana pasada le tocó el recorte al director jurídico César Penagos y a 4 de sus ejecutivos. Parece que había algunos expedientes que no pudo resolver, entre ellos el viejo litigio con el SAT de Antonio Martínez Dagnino.

ABC CAPITAL 326 MDP EN PÉRDIDAS, CAE CARTERA Y MORA DEL 76.1%

Le platicaba de la problemática que enfrentan aún varios bancos pequeños, en contraste con las fuertes utilidades de los grandes. Uno es ABC Capital que en mayo adquirió la argentina Ualá de Pierpaolo Barbieri. A junio trae pérdidas por 326 mdp con una cartera crediticia que ha caído 70% y un IMOR o morosidad del 76.1%. Vaya problema adquirieron los sudamericanos. Obvio habrá que dar tiempo al tiempo.

IFT POR GRAVAR A TELCEL Y AT&T, ELECCIONES Y SLIM CONSENTIDO

El IFT de Javier Juárez anunció ayer que envió a la SHCP un par de propuestas para reducir el cobro de derechos al espectro, viejo expediente que afecta la competencia en telefonía e Internet. La carga fiscal aquí es 91% superior al promedio global. Una opción es aplicar a los operadores con espectro, o sea Telcel de Daniel Hajj y AT&T de Mónica Aspe un gravamen del 1% a sus ingresos celulares. La otra es mantenerles a estos la carga, pero ajustarla para aquellos con una participación inferior del 25%. Suena bien, pero son tiempos electorales y Carlos Slim es consentido de la 4T.