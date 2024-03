Nombres, nombres y... nombres /Cae producción minera 14.4%, baja exploración, empleo y Gutiérrez en Camimex hasta fin de año

Por estos días se tendría que comenzar a platicar del relevo en una agrupación en jaque durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en este caso la Camimex.

Sin embargo parece que Jaime Gutiérrez continuará por lo menos hasta que concluyan las elecciones y el cambio de gobierno. En noviembre terminaría su gestión.

El horno no está para bollos, máxime que sigue vigente la amenaza de prohibir la minería a cielo abierto que es el 60% de la actividad de esa industria.

Semarnat de María Luisa Albores promueve la propuesta, lo que dañará mucho más a un negocio inmerso en la incertidumbre.

No se descarta que en el Congreso pueda aprobarse en abril. Camimex que lleva Karen Flores cabildea para llevar el asunto a la próxima legislatura.

De por sí el año pasado se modificó la Ley Minera y simplemente la nueva fórmula aprobada para exploración con el Servicio Geológico de Flor María Harp de por medio, ha frenado ese nodal elemento del negocio.

Expertos estiman que en los últimos 5 meses ha bajado entre 30% y 40% la contratación de personal en “exploración primaria”. De mantenerse ese estatus la producción de muchos insumos caerá.

Esta semana fue la Reunión Anual de Camimex. Se dio a conocer su informe 2023. Dicho rubro cayó dos puntos porcentuales en su PIB, las exportaciones bajaron 1.4% y el empleo con 416,875 plazas se mantuvo estático.

Además, el valor de producción de la minería, ligada a su vez con 70 ramas productivas, cayó 14.4%. Con ello la inversión ha declinado unos 2,500 mdd.

Ciertamente una parte del golpe tiene que ver con la situación de AHMSA de Alonso Ancira y la huelga en Peñasquito de Newmont que comanda Ana López Mestre, aunque el grueso es por el asedio del gobierno.

Curiosamente no obstante que Camimex realizó hace tiempo propuestas a Economía de Raquel Buenrostro para el reglamento a los nuevos ajustes legislativos, la dependencia aún no lo concluye. En la industria esto no se ve con tan malos ojos ya que permite mantener el “estatus quo”.

Como quiera tiempos difíciles.

LICONSA FRENA COMPRAS DE LECHE E INDUSTRIA EN PIE DE GUERRA

En los próximos días el tema de la leche se va a complicar. Y es que muchos productores no han logrado vender a Liconsa que lleva Leonel Cota Montaño. Según esto las bodegas de la empresa pública en CDMX y Toluca están repletas de producto importado y hay orden de bajar hasta 40% sus compras. Tampoco hay comunicación con la industria que bien podría salir a la calle para presionar.

TRAS AMPARO DE TOTAL PLAY DESQUITE Y GN EN CAMPO DE GOLF

El desquite. Tras de que Total Play de Ricardo Salinas Pliego logró un amparo de la SCJN para frenar un cuestionable cobro de ISR con el SAT del ejercicio 2015, ayer se desplegaron elementos de la Guardia Nacional en un campo de golf que maneja el empresario en Huatulco. El asunto ya lo ha mencionado Andrés Manuel López Obrador. Como quiera el contrato de administración está vigente hasta 2027. Otra evidencia de la falta de Estado de derecho que priva en el país.

SALUD MENTAL 20% DE YERROS Y POR CAPITAL PROYECTO DE SOPORTE

Hay hasta 20% de margen de error en los diagnósticos de enfermedades de salud mental. Frente a ello un grupo de investigadores empuja el emprendimiento para una plataforma colaborativa. Se aprovecharía inteligencia artificial para ofrecer un soporte al médico con casos similares en diversas partes del mundo. El proyecto se ha ponderado en España y la intención es expandirlo primero ahí, y luego en México. El Instituto Científico y Tecnológico para el Diagnóstico Médico fue fundado por Pedro Pablo Mayorga y se adhirió como refuerzo el psiquiatra español Manuel Ángel Franco. Están en una fase de levantar capital con fondos. Van por unos 7 mdd.