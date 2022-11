Nombres, nombres y... nombres | Caja Libertad por su esencia, reflota ahorro y crédito, en 2023 otros   200 mdp y despegue 

Con el escándalo que ha enfrentado el abogado Juan Collado, Caja Libertad ha tenido que remar contra corriente para salvaguardar su añeja biografía y el arraigo en el Bajío y en especial Querétaro.

En medio de una sustancial caída de sus depósitos y su coeficiente de liquidez, una primera decisión importante fue designar en septiembre del 2019 a Silvia Lavalle como presidenta de la sofipo.

Con 18 años como reguladora en CNBV, implementó de entrada una reestructura organizacional en el primer nivel y acotó el gasto. También convenció a clientes a que se convirtieran en socios y este año se capitalizaron 600 mdp. Su índice llegó a 140%, arriba de lo exigido.

Igual la captación ha reflotado. Se espera llegue a fin de año a 10,000 mdp. Hoy 53% está a más de 365 días. En cuanto a la cartera, superará los 7,000 mdp, pero ya con el foco en su esencia que son las pymes. Ya no gobiernos, no grandes compañías; clientes pequeñitos para sumar a la inclusión financiera. Operaciones por 23,000 pesos en promedio para misceláneas, tortillerías, talleres, etc.

Para el gremio encajado en la Amsofipo que preside David Romero el derrotero de Caja Libertad es nodal. Es la más grande con 35% de la cartera sectorial y 45% del ahorro.

Ahora mismo Caja Libertad empuja con todo la parte digital. Ya tiene alianzas con Google o Microsoft. El punto es personalizar los servicios, ensanchar las plataformas de acceso y diversificarlos con seguros y asistencias. Pronto hasta una tarjeta de crédito tendrá.

Otra arista en paralelo es la institucionalización. Hace 15 días hubo sesión estratégica y se definió el plan. El punto, dice Lavalle es operar como reloj para despegar fuerte en 2023 con el apoyo de sus 1,800 empleados. Se sumarán más sucursales a las 142 vigentes para llegar a una presencia nacional. Pronto habrá también una emisión privada de obligaciones subordinadas por 200 mdp, ahora en trámite con la CNBV de Jesús de la Fuente y que se concretará el año próximo para redondear la certeza operativa.

Así que pese al entorno, Caja Libertad va en serio para reencontrarse con el bagaje de sus 62 años de historia.

FONDO RUSO CON 200 MDD NUEVA COMPLICACION PARA CRÉDITO REAL

Como era de esperar llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos de Crédito Real que dirige Felipe Guelfi sigue cuesta arriba. Pactos que se desvanecen en la fase documental. Agregue ahora como elemento disuasivo un fondo ruso con una tenencia de 200 mdd y que no puede tener interacción con las autoridades de EU. Amenaza con caminar por separado de la masa de acreedores. Ayer hubo reunión y el panorama no luce sencillo.

PRÓRROGA PARA HUELGA EN MONTE DE PIEDAD HASTA EL 20 DE ENERO

Resulta que el emplazamiento a huelga en el Monte de Piedad fue prorrogado por el sindicato que lleva Arturo Zayún hasta el 20 de enero. La idea es abrir un mayor espacio a la negociación.

SEPARAN TAMBIÉN A FERNÁNDEZ DE LO COMERCIAL EN SÍ VALE

Le platicaba de la investigación que se anunció el miércoles al interior de Sí Vale. Se rastrearán operaciones comerciales y financieras. De ahí la suspensión de su director general Gerardo Yepez. Le platico que también se separó al timón comercial, Adrián Fernández.

GANA OSCAR DE LA VEGA EL “LAWYER OF THE YEAR” 2022

En Londres la firma británica Law Business Research entregó los WWL 2022 a lo mejor del ámbito legal del planeta. La novedad es que en el terreno laboral fue galardonado un abogado mexicano. Se trata de Oscar de la Vega Gómez designado como el “lawyer of the year”. El experto conformó De la Vega & Martínez Rojas junto con Ricardo Martínez Rojas. Enhorabuena.