Nombres, nombres y... nombres | Candidatos aún en campaña, cuestionan gestión de Centeno y Canacintra sobrevivirá 

En Canacintra se maneja otra versión respecto a la decisión de no reelegirse de José Antonio Centeno. Según esto bajo ningún escenario podría ganar.

Y es que por su determinación de no hacer política, el organismo está lejos de los asuntos trascendentes. También se cuestionan sus largas ausencias y maltrato a colaboradores. Lourdes Medina renunció a su posición y a José Manuel Sánchez Carranco lo removió como vicepresidente y a 4 meses aún no se le sustituye.

De hecho se nos informa que Sánchez Carranco, Esperanza Ortega y Medina Ortega siguen en campaña. Para muchos esta última tiene grandes posibilidades.

Le platicaba que en el consejo directivo a Centeno no le aprobaron su reporte financiero 2022. Se le cuestionan gastos de viaje de Diana Carolina Murga, jefa de oficina y pareja sentimental.

Enoch Castellanos aclara también que en su caso nunca hubo una auditoría. En el par de asuntos que se le imputan ha entregado toda la información aclaratoria a Centeno.

Uno se vincula a Normex compañía de normas en donde Castellanos puso de su bolsa una suma que Centeno se ha negado a cubrir en su totalidad.

En esa compañía Canacintra es dueña del 28%, UVM de otro 28%, COFA, una unidad del IPN, igual 28% y el mismo Poli 14%.

Como el negocio no caminó UVM y COFA quisieron salir. Fue cuando entró Castellanos. Dado un adeudo de 800,000 pesos, se quedó en lo personal con un 28% de las acciones, que está dispuesto a regresar a Canacintra, siempre y cuando se le reembolse.

También está lo relativo a un cowork en el edificio de Canacintra. A instancias del empresario Rogelio Garza, quien fue subsecretario de Economía, se rentó el inmueble que estaba vacío. Castellanos prestó 700,000 pesos para agilizar la operación que reportaría a Canacintra 100,000 pesos mensuales.

El negocio inició en marzo del 2020, el peor momento. De ahí que más adelante ya con Centeno, Garza pidiera una extensión de 3 años puesto que sólo el acondicionamiento significó 4 mdp.

Garza que tiene otros negocios similares en Monterrey y Mérida logró subir a “CanaWork” a Héctor Álvarez de la Cadena (qepd) y a Raúl Riquelme. En la carátula del acta constitutiva, Castellanos no figura como socio y se está en proceso de pagarle.

Respecto a la posible expulsión de Canacintra del CCE, Castellanos hace ver que desde su gestión ya había un amague de “suspenderle sus derechos” por un adeudo de 7 mdp en cuotas, dada la pandemia. Si bien se ha avanzado, aún hay un faltante. Claro que Concamín con Francisco Cervantes llegó a adeudar 19 mdp.

Castellanos y algunos candidatos apuestan a que más allá de la actual división, la cámara seguirá adelante. Obvio con la participación de las grandes empresas en sectores nodales. Ojalá.

PIB SIN RECUPERAR NIVEL 2018-2019 E INGRESO HASTA 2027

Ayer se confirmó. El PIB de México en 2023 creció 3.0%. Con ello y un mayor optimismo respecto a EU, muchos expertos han mejorado sus expectativas para 2023. El equipo de Banco Base que lleva Gabriela Siller ubicó su pronóstico central en 1.73%. Excelente noticia. Sin embargo, aún con el avance del año pasado, el tamaño del PIB todavía está rezagado 0.8% vs 2018 y 0.69% vs 2019. Peor aún el per cápita está a una distancia de 4.7% vs 2018 y 3.6% vs 2019. Se estima que el ingreso de los mexicanos se recobrará hasta 2027. Con todo y ello hay quien habla de éxito económico.

PEMEX REPORTA, LARGO TRECHO Y NUEVO MEXICO MAS QUE MEXICO

Ayer Pemex de Octavio Romero informó que la producción de crudo promedió en enero un 1.870 mdbd. A años luz de los mejores tiempos. Para remontar se requerirán millonarias inversiones. Vaya el WSJ publicó una gráfica en la que sólo Nuevo México produce más petróleo que todo el país. Ridículo.