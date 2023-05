Nombres, nombres y... nombres | CNA propuestas pronto para enfrentar lío de granos y con bancos por subsanar fin de la FND 

Ayer tarde redonda en el Consejo Nacional Agropecuario al presentar el libro “Nuestro Campo: El CNA y la Evolución Agroalimentaria de México” recuento de 39 años del organismo.

Por ahí Víctor Villalobos de Sader quien se refirió al desafío que significa para ese ámbito el sobrecalentamiento global, Raquel Buenrostro de Economía que aprovechó para hablar del Corredor Interoceánico, y varios ex presidentes: Jaime Yesaki, Armando Paredes, Jesús Vizcarra, Bosco de la Vega y Alberto Núñez Esteva, fundador junto con Víctor Gavito, quien no pudo asistir. También políticos como Beatriz Paredes o Dante Delgado.

Previamente el consejo del organismo. Rápido recuento de la agenda con grandes retos para el sector primario que implica 2 millones de productores y aporta 10% del PIB.

Juan Cortina Gallardo mandamás del CNA se refirió a las iniciativas de plaguicidas que rondan el Congreso para septiembre; al panel en el T-MEC por el maíz transgénico, la amenaza del etiquetado “Made USA” en detrimento de nuestros productores de carne de res; la problemática porcícola y las dificultades que prevalecen para cerrar el TLCUE.

También una nueva Ley de Agua que inquieta y el contexto de precios a la baja de los granos, que toma a México en una situación delicada, porque se cerró la FND y con ello se cancelaron 100 años de tradición crediticia para capital de trabajo. Cortina informó que ya se evalúa para que la banca comercial amortigüe dicha carencia.

Pero además porque no sólo de maíz enfrentan el desmantelamiento de las coberturas que tenía el gobierno. Lo de Sinaloa es una parte del problema. Situaciones parecidas se reproducen en 7 estados del país con trigo y sorgo, entre otros.

De hecho se informó que el CNA que dirige Luis Fernando Haro trabaja ya a marchas forzadas para presentar una serie de propuestas a la autoridad y enfrentar el asunto. El punto es evitar el menor daño posible a nuestro campo, sustento de 130 millones de mexicanos. Así que todo por hacer.

BANXICO DEBE CONTINUAR CON ALZA DE TASAS: CIBANCO

Pese a que el grueso de los analistas estima que Banxico de Victoria Rodríguez optará por un alto al alza de tasas, el equipo económico de CIBanco a cargo de Jorge Gordillo estimó que el banco central debe continuar con el endurecimiento de la política monetaria, que tiene alta incidencia en el segmento subyacente de la inflación aún en 7.67%. Con ello además se aumentará el diferencial de tasas con EU hasta 625 puntos base, aprovechándose la fortaleza del peso. Suena sensato.

AT&T FALLIDO SERVICIO Y MUY LEJOS AÚN DE TELCEL

Sucursal de AT&T en Zentrika en Santa Fe. Es lunes y no hay clientes, pero tampoco empleados. Hubo recorte en la telefónica que dirige Mónica Aspe. Aparece por fin alguien para atender a un usuario que busca renovar. Imposible concretar tras más de media hora de espera. Nadie pudo conectar el dispositivo de cobros. De no creerse. AT&T tiene el 15.3% de participación en líneas vs Movistar de Camilo Aya Caro con 18.5% y Telcel de Daniel Hajj con 60%.

DICTAMEN FISCAL DOLOR DE CABEZA Y SAT RECHAZA PRÓRROGA

Se esperaba que el dictamen fiscal que exige el SAT a las empresas fuera un dolor de cabeza, amén de que dicha autoridad a cargo de Antonio Martínez Dagnino rechazó una prórroga al 15 de junio. Ayer el IMCP que preside Laura Grajeda dijo que 40% de los obligados no cumplió en el plazo que venció el martes.

RECHAZA LA IBA ATAQUES DE AMLO CONTRA LA SCJN

Ayer la International Bar Association (IBA) que preside Almudena Arpón de Mendivil manifestó su inquietud por la interferencia de Andrés Manuel López Obrador al poder judicial y en particular contra la integridad de la SCJN que encabeza Norma Piña. El asunto es bastante delicado.