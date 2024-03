Nombres, nombres y... nombres / Cuestiona SICT al DOT fin de alianza Delta-Aeroméxico, “decisión unilateral” y endeble defensa

Como es público la alianza entre Delta de Ed Bastian y Aeroméxico de Andrés Conesa está en el garlito: en octubre el Departamento del Transporte de EU (DOT) podría cancelarla.

Muchas rutas sustentadas en ese arreglo se afectarán en detrimento de la conectividad y las tarifas.

Será además otro pésimo precedente de la política pública que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene en el ámbito de la aviación, con la cancelación del NAIM como el “pecado original”. Sume 26 meses fuera de la Categoría Uno.

Ahora en EU se estima que nuestro país violó el acuerdo bilateral de aviación renovado en 2016 con Enrique Peña Nieto, al restringir la carga en el AICM para empujar el AIFA, y por acotar las operaciones en el AICM a sólo 43, lo que se cree es artificial.

Al fin el 4 de marzo la SICT vía el subsecretario Rogelio Jiménez Pons envío su posicionamiento al DOT. A estas alturas muchos actores entre ellos varias aerolíneas de EU lo hicieron.

En un escrito de 4 páginas la SICT califica “como una decisión unilateral” del DOT prohibir la alianza. Hasta sugieren al gobierno de EU que continúe el proceso para la alianza Allegiant y Viva Aerobús de Roberto Alcántara pendiente desde diciembre del 2021.

Sustenta que las medidas adoptadas en AICM son necesarias para enfrentar la congestión “por décadas” del aeropuerto.

Según esto el traslado de la carga al AIFA se dio con la participación de aerolíneas y la IATA. Hasta se otorgó una prórroga, dicen. Lo cierto es que a la industria agrupada en Canaero de Diana Olivares no le quedó otra. Debieron bajar la cabeza en un acto impositivo. Cierto como dice el documento “no hubo discriminación por nacionalidad”, pero el acto generó enormes costos a todos los actores.

Hoy señala la SICT, Santa Lucía cuenta con 30 aerolíneas de carga que operan 270 vuelos nacionales; es el mayor volumen del país.

Respecto a reducir por segunda ocasión las operaciones en el AICM, se establece que se hizo en colaboración con la industria y IATA. Nuevamente Canaero puso de inmediato el grito en el cielo y otra vez debió aceptar la decisión por decreto.

En la misiva al DOT se describen los trabajos que se realizan para mejorar la terminal 2 y el plan que hay para construir dos nuevas terminales en los próximos 10 años. Es claro que dichos esfuerzos no se habrían requerido de no haberse cancelado el NAIM que era estratégico.

La SICT estima que la afirmación del DOT respecto a que el mercado no está tan liberalizado como antes “no se justifica”. Se remata que las decisiones adoptadas fueron para garantizar la seguridad del pasajero.

Hoy justo este último es la principal víctima de las decisiones de la SICT, con vuelos nocturnos casi obligados, retrasos de horas y cancelaciones diarias.

Muy endeble la defensa del gobierno mexicano.

UBICAN A MEDINA MORA DE COPARMEX PARA REELEVAR A CERVANTES

Si realmente Francisco Cervantes se convierte en titular de Economía con Claudia Sheinbaum, obvio si ésta se impone en las urnas a Xóchitl Gálvez, se señala por ahí que su posible relevo sería José Medina Mora timón de Coparmex, quien apenas se reeligió en diciembre. Llegaría al CCE como interino para ser ratificado en marzo del 2025, si fuera el caso.

ABORTO DE OFERTA GOLPEARÍA TÍTULOS DE FIBRA UNO: INTERCAM

Ayer el equipo de análisis de Intercam Banco comandado por Alejandra Marcos visualizó que el trámite con el SAT de Antonio Martínez podría concluir hasta después del cambio de gobierno. En otras palabras, la autoridad fiscal de plano no avaló los términos en la materia vinculados a la oferta de Fibra Next. Intercam señala que la incertidumbre ya ha afectado el ánimo de los inversionistas y no descarta un efecto negativo en los certificados de FUNO.