Nombres, nombres y... nombres / Electromovilidad tema nodal con Sheinbaum, rubro de autos pronto con Ebrard y estímulos esenciales

Un rubro también atento a platicar con el próximo gobierno, es el automotriz, esto es AMIA de Odracir Barquera, AMDA que preside Guillermo Rosales, INA de Francisco González y ANPACT de Rogelio Arzate.

Esta industria es nodal cuando se habla de exportaciones. En 2023 aportó 189,000 mdd, 32% de las ventas que realizó el país al exterior.

Si bien el mercado interno se ha recuperado, los 1.3 millones de vehículos vendidos en 2023 no son para festinar. Se está debajo del potencial, amén de los programas de regularización de “autos chocolate” de Andrés Manuel López Obrador. Ya han entrado más de 2.6 millones de unidades.

En el régimen por concluir la electromovilidad fue un tema olvidado. Varios programas en Economía, Semarnat y la SRE con Marcelo Ebrard. Curiosamente la mejor propuesta fue en dicha dependencia.

El ramo está optimista. Ya se entregó en su momento un documento a Claudia Sheinbaum con un paquete de propuestas. El tema interesa a la próxima presidenta y pronto se buscará una entrevista con Ebrard.

En 2023 se vendieron 73,680 autos ecológicos de los cuales 80% fueron híbridos. Los eléctricos apenas el 1% del mercado total.

Para el primer semestre de este año, si bien los coches verdes elevaron su participación a 7.6%, los eléctricos apenas fueron 1.7%. Estamos lejos de EU y no se diga Europa y China.

Rosales de AMDA remarca que no se podrá avanzar sin estímulos: tasa cero en IVA y deducibilidad al 100%. Hoy apenas llega a 220,000 pesos. También falta un fuerte impulso a electrolineras y en transporte de pasajeros definir un plan para estados y municipios. Hoy las unidades eléctricas de transporte en el país no rebasan las 400.

En carga de última milla se ha avanzado por políticas específicas de las compañías, ejemplo Bimbo de Daniel Servitje o Modelo de Daniel Cocenzo, y en de largo alcance hay temas técnicos. El peso de las baterías que reduce la capacidad de carga.

Como quiera ya no puede pasar más tiempo.

LARREA CIERRE AMARGO, TRENES A FUERZA Y AMPAROS MINEROS IMPASSE





Germán Larrea no es el empresario mejor posicionado con AMLO. El dueño de GMéxico y de GM Transportes que dirige Fernando López Guerra deberá entregar este mes a la SICT de Jorge Nuño sus estudios de factibilidad para echar a andar en sus vías el transporte de pasajeros. No es algo de su agrado, pero no tiene opción. Por si fuera poco, en el ámbito minero, es la firma con más amparos vs las nuevas disposiciones para esa industria. De aprobarse la reforma judicial muchos de sus recursos quedarán en un impasse. Y es que de aquí a septiembre ya no hay mucho tiempo. Cierre amargo.

SE SECA LAGO DE VALLE DE BRAVO, DÍA CERO Y GOLPE A TURISMO

Y mientras Miguel Torruco de Sectur anda en China en su operación “toca puertas”, (viajes a granel), Valle de Bravo -pueblo mágico- está en aprietos. El lago, parte del Sistema Cutzamala, se seca más cada día. Expertos estiman que el día cero llegó. Amén de su importancia para el suministro de agua al Valle de México, está en riesgo un atractivo fundamental. Se estima que el nivel de lluvias será insuficiente para acrecentar en mayor medida su nivel actual del 30%. Su situación, obvio, fruto del descuido hidráulico con Andrés Manuel López Obrador.

BANCO AZTECA TREPA 4 ESCALONES EN THE BANKER POR SU DESEMPEÑO





La revista The Banker del Financial Times subió 4 lugares a Banco Azteca que preside Alejandro Valenzuela en su ranking “Top 1000 World Banks”, esto por su crecimiento, eficiencia, rentabilidad, activos y solvencia. La institución de Ricardo Salinas Pliego con 20 años en el mercado cuenta ya con 36 millones de clientes. Lo curioso es que Grupo Salinas debió sortear, no hace mucho, una guerra de desprestigio cibernético, obviamente infundada.