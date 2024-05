Nombres, nombres y... nombres / Fraser Institute: México entre los 15 peores para invertir en minería y cárteles el otro factor

Le platicaba de la fuerte caída que sufrió México el año pasado en la percepción para atraer inversión en el rubro de la minería a nivel global, fruto de la política pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La semana pasada se conoció el reporte del Fraser Institute, referencia para esa industria: nuestro país cayó 23 lugares en su Índice de Atracción de Inversiones. Pasó del sitio 37 al 74.

Con ello de acuerdo al “Survey of Mining Companies 2023”, elaborado por Julio Mejía y Elmira Aliakbari, México quedó entre los 15 países peor posicionados.

El Fraser Institute realizó su sondeo del 16 de agosto del 2023 al 9 de enero del 2024 con 2,045 firmas mineras. Respondieron 239 de 86 zonas del mundo.

Las 10 mejor ranqueadas fueron Utah, Nevada, Saskatchewan (Canadá), Australia, Quebec, Manitoba, Arizona, Terranova, Labrador y Ontario.

Las peores Niger, China, Islas Salomón, Argentina (La Rioja), Mozambique, Zimbabue, Senegal, Kazajistán, Bolivia y Camboya.

Cantidad de variables se toman en cuenta para confeccionar el índice: regulación ambiental, incertidumbre en reglas, duplicación regulatoria, impuestos, sistema legal, seguridad, infraestructura, etc.

Todo ello da un “score”. El de México fue de 36.5 vs 65.4 que se tenía en 2019. Más allá de la riqueza mineral, también se mide el Índice de Percepción Política. México igual cayó 24 lugares, del 44 al 68, máxime los cambios a la Ley Minera y la veda de Semarnat de María Luisa Albores.

La caída de México encajó en el mal panorama que muestra en general AL ya que Ecuador pasó del sitio 27 al 64 como opción de inversión, Perú del 34 al 59, Colombia del 36 al 71, Bolivia del 52 al 58, Brasil del 25 al 29 y Chile del 35 al 38.

No se descarta que en este 2024 la caída de México prevalezca en detrimento de los miembros de Camimex de Jaime Gutiérrez. Comentarios de la industria recogidos en el estudio acerca del país remarcan la nacionalización del litio y la sobrerregulación como factores disuasivos a la IP. También los plazos de exploración y otras condiciones que hay en la ley.

Por si fuera poco, está la inseguridad. En la minería, se explica en el reporte, es recurrente la presencia activa de los cárteles en muchas regiones sin protección de policía y autoridades.

Así que políticas ideológicas cobran factura.

ORTIZ Y CHÁVEZ POR COPARMEX CDMX Y ASAMBLEA 25 DE JUNIO

Ahora sí al rojo vivo el proceso para relevar a Armando Zúñiga en Coparmex CDMX. La etapa para atraer votos ya inició y la asamblea donde se conocerá al ganador será el 25 de junio. Hay dos contendientes: Adalberto Ortiz y Leovigildo Chávez. Ya pronto se presentarán las propuestas de ambos en reunión exprofeso. Veremos.

EL RETO DE REGLAS PARA “SIMPLIFICADAS” Y BOMBA DE TIEMPO

En el foro que organizó el lunes la AMIB de Álvaro García Pimentel no podía faltar el tema de las “ofertas simplificadas” “caballito de batalla” del subsecretario de SHCP Gabriel Yorio. Nueva fecha para el reglamento ahora en junio. Reconoció que la de marzo no se cumplió porque hay cantidad de asuntos a pulir. Se ha trabajado con AMIB y las bolsas. Obvio omitió hablar del esfuerzo del gremio por suavizar las condiciones incluido BIVA de María Ariza que manifiesta que “las bolsas no somos responsables” si hay irregularidades. CNBV de Jesús de la Fuente debe ser cautelosa frente una eventual bomba de tiempo.

AFORE XXI BANORTE CALIFICACIÓN DE 9.89 CON CONDUSEF

Resulta que Condusef de Oscar Rosado acaba de emitir su reporte de atención a clientes del sector financiero. Se trata del Indice de Atención a Usuarios (IDATU). Afore XXI Banorte que lleva David Razu de manteles largos. Obtuvo 9.89 de calificación. Es la que más rápido responde a las inquietudes de la clientela.