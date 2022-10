Nombres, nombres y... nombres | Insalvable panel en el T-MEC, castigo y represalias vs México y Economía desarmada   

Ahora mismo la atención en EU está puesta en las elecciones intermedias del 8 de noviembre con pronósticos reservados para el presidente Joe Bien y los demócratas.

La difícil circunstancia que enfrenta la economía más grande del orbe no ayuda a la hora de evaluar la gestión del actual presidente, y en una de esas podría romperse el equilibrio en el Senado y la Cámara de Representantes.

Con un 82% de nuestras exportaciones hacia ese país, claro que es importantísimo lo que suceda ahí, máxime que las señales recientes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no son las mejores.

En una óptica estratégica se puede decir que México desperdicia la gran oportunidad que la coyuntura ofrece, máxime la guerra EU vs China. El “nearshoring” ya genera inversiones, pero de forma fortuita y no fruto de una política ex profeso.

Es más, el desmantelamiento que vive Economía con Raquel Buenrostro tampoco contribuye, máxime los conflictos en la mesa. La dependencia está desarmada.

Los expertos auguran que para finales de noviembre habría buenas noticias en el panel ligado a las diferencias en reglas de origen de autos. México y Canadá podrían validar su posición.

No es el caso del lío que detonó el USTR que comanda Katherine Tai vs México por los ajustes en el ámbito de energía. Canadá también se sumó.

Si bien la fase de conversaciones, que culminó tras transcurrir los 75 días se extendió, ello no significa nada. Para que haya un desistimiento México debe garantizar que va a desmantelar los ajustes hechos para privilegiar a Pemex de Octavio Romero y CFE de Manuel Bartlett.

Se han visto algunos cambios menores, pero seguramente no será suficiente para dejar satisfechas a las empresas afectadas de EU y Canadá.

Más allá de los tiempos electorales, el USTR no va a transigir para llegar a un arreglo político. De ahí que el panel parece insalvable con las sanciones económicas que pueden llegar hasta 30,000 mdd y represalias comerciales contra el agro.

Obvio el desenlace será ya en 2023, sumándose esta variable a un entorno económico y político realmente muy complicado.

QUE FND DESAPARECERÍA PRONTO, SE ACHICA Y SÓLO 21,435 MDP

Si bien a junio la cartera de crédito al rubro agroalimentario trae un avance anual del 6%, dicho comportamiento no obedece a la banca de desarrollo que con Andrés Manuel López Obrador se ha desenfocado. La FND que lleva Baldemar Hernández incluso se ha hecho más pequeña. Su cartera a julio trae una caída del 26.6% al ubicarse en 21,435.5 mdp, lejos de sus mejores tiempos con más de 60,000 mdp. Entre los productores se da por hecho que desaparecerá pronto e incluso se habla que sería este año. Veremos.

PROMAN LOGRA MIA E INICIARÁ PLANTA DE FERTILIZANTE EN 2023

La buena noticia es que la alemana Proman ya logró obtener la MIA por la Semarnat de María Luisa Albores. Otro paso para que su subsidiaria Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) que lleva Arturo Moya pueda seguir adelante con la construcción de una primera planta de amoniaco en Sinaloa. En la larguísima ruta crítica también obtuvo el aval en una consulta indígena. La idea es iniciar la construcción en el primer trimestre del 2023.

DESTRUCCIÓN DE INE MÁS DESCONFIANZA E IMEF REPRUEBA

El proyecto de desmantelar el funcionamiento del INE que comanda Lorenzo Córdova, claro que ahondará más la deconfianza de los inversionistas. Morena con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador junto con el PRI tocarán una pieza nodal que permitió a México evolucionar en la democracia y que ha funcionado bien. Ayer el IMEF que preside Alejandro Hernández reprobó la iniciativa y avaló todo su apoyo al INE.