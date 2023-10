Nombres, nombres y... nombres | Lío Vulcan vs AMLO hacia a otro nivel, Calica bajo precio y por apoyo de Biden y Congreso    

Ayer se difundieron un par de cartas que la estadounidense Vulcan envió al embajador de México en EU, Esteban Moctezuma y al de ese país en México, Ken Salazar.

En ambas se describe el asedio al que le ha sometido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de Calica que opera en Playa del Carmen desde los 80’s.

El yacimiento de piedra caliza se encuentra sin operar desde mayo del 2022, o sea hace 17 meses. El daño para la firma de Alabama que comanda Tom Hill andaría fácilmente en 360 mdd.

El punto es que el gobierno vía el Indaabin evaluó la propiedad de 2,400 hectáreas de Vulcan, incluido el Puerto Punta Venado en 360 mdd, dictamen que hace unos recibió esta última.

Se considera que el precio no corresponde a la realidad. Simplemente el reclamo del recurso que Vulcan sigue vs México en el ámbito del TLCAN se ubica en 1,500 mdd.

Se cree que hay el riesgo de que AMLO pudiera expropiar las tierras de Vulcan y que Semarnat de María Luisa Albores decida convertirlas en área protegida.

Por ello esta semana Vulcan en su consejo optó por enviar las misivas, amén de redoblar su cabildeo en el Congreso de EU. A Salazar le pide su intervención para que el Departamento de Estado y el gobierno de Joe Biden la proteja.

Si AMLO expropiara, es claro que el asunto escalaría a otro nivel. Vulcan ya ha interpuesto 20 amparos vs las acciones gubernamentales. No es descartable que amén al recurso del TLCAN que ha caminado lentamente (recién visitaron la zona los árbitros) pudiera iniciarse otro en el T-MEC para defender a la empresa, que no es una concesión, y que ha operado con permisos del medio ambiente federal y estatal.

Vulcan no está cerrada a dialogar. De facto lo ha buscado afanosamente, pero de momento frente a los riesgos mejor se pertrecha.

Como quiera este lío, apunta a escalar. Veremos que sucede.

TARIFAS Y DERECHOS PINZA CONTRA MEJORAS EN AEROPUERTOS

La propuesta de elevar los derechos a los grupos aeroportuarios, (Asur de Fernando Chico Pardo, GAP de Raúl Revuelta, OMA de Ricardo Dueñas) complicará más el panorama de estas firmas ya amenazadas con sus tarifas. Es una pinza. El nuevo gravamen pasará de 5% a 9% de los ingresos. Obvio la iniciativa de Morena de Mario Delgado es litigable, pero en el inter no es descartable una futura merma a los planes de modernización en curso.

PAQUETE ECONÓMICO RIESGO DE BAJA DE NOTA SOBERANA EN 2024

Conforme al script, Morena aprobó el miércoles la Ley de Ingresos sin ningún cambio. El tema es delicado porque la propuesta de SHCP de Rogelio Ramírez de la O trae un mayor déficit y más deuda, lo que incidirá en inflación y tasas. Con ello hay el riesgo de un deterioro de la calificación soberana. Ayer el equipo económico de Banco Base que lleva Gabriela Siller alertó al respecto.

COFEPRIS: SÓLO 47 MOLECULAS EN ESPERA Y 2.8 VECES MÁS AVALES

Cofepris que comanda Alejandro Svarch asegura que no son 99 moléculas las pendientes de ser aprobadas como denuncian los miembros de AMIIF que lleva Cristóbal Thompson, sino que sólo hay en evaluación 47. Se asegura que este año se ha aprobado 2.8 veces más moléculas que en 2022, lo que totaliza 204 trámites. Se lo transmito al costo.

DEBUTA MACÍAS DE SENER CON RUBRO DE ENERGIA Y FIN DE CONGRESO

Finalizó en Veracruz el 5° Congreso de Energía que atrajo a diversos expertos que analizaron retos y oportunidades del emproblemado ámbito. Se estrenó el nuevo titular de SENER, Miguel Ángel Macías. Entre los participantes apunte a TC Energía de Jennifer Pierce y Sempra que lleva Tania Ortiz Mena. Ambas han realizado importantes inversiones en ese estado. Apunte en sociedad el ducto marino Texas-Tuxpan orientado a llevar gas natural al sureste.