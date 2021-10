Nombres, nombres y... nombres | Mejora de FAA a aviación hasta 2022, nuevo equipo reto y aerolíneas de EU imparables

Por si fuera poco el impacto que generó a la aviación el Covid-19, aquí además las aerolíneas tuvieron que asimilar el pesado costo que significa el que México perdiera la categoría 1 de la Agencia Federal de Aviación de EU (FAA).

Pronto se cumplirán 5 meses y no hay visos para recuperar el nivel. Aunque se dijo que se buscaría subsanar el tropiezo pronto, en Canaero de Luis Noriega había conciencia que sería complicado. Expertos ven improbable que el regreso al estatus previo sea este 2021 y dan por bueno que pueda ser hasta el primer trimestre.

Para varias aerolíneas es nodal. Hay pedidos de nuevos aviones y sin poder abrir nuevos vuelos y rutas con EU, esa capacidad adicional podría convertirse en otro factor contra la rentabilidad.

La industria ha apoyado a la SCT de Jorge Arganis Díaz y a AFAC a cargo de Carlos Antonio Rodríguez. Se contrató nuevo equipo, se apuntaló la infraestructura, pero aún habrá que dar tiempo.

Por desgracia mientras más tarde la recategorización, Aeroméxico de Andres Conesa, Volaris de Enrique Beltranena y VivaAerobús que dirige Juan Carlos Zuazua mantiene congelada la radiografía de opciones para el cliente en EU, mientras que sus contrapartes han aprovechado, esto es American que lleva José María Giraldo, United de Rolf Meyer, Delta de Luciano Macagno, Southwest, Alaska, Jetblue, etc.

Hasta agosto mientras que nuestras aerolíneas han transportado casi 6 millones de pasajeros con un crecimiento del 42% vs 2020, las estadounidenses ya significan 13.6 millones con un avance del 116%.

Obvio las circunstancias están a favor de esas aerolíneas, mientras que la industria mexicana se encoge por la coyuntura y la ausencia de apoyos gubernamentales. Tiempos difíciles.

Modelo y Heineken con todo para frenar ajuste a IESPS

Como se esperaba al rojo vivo el cabildeo de los productores mexicanos de cerveza, vino y mezcal para tratar de modificar en 2022 el esquema de IEPS ad valoren y sustituirlo por otro por grados de alcohol. Sin embargo el rival a vencer son las dos grandes cerveceras que se oponen, o sea Modelo de Cassiano de Stefano y Heineken de Etienne Strijp. De hecho acaban de contratar a Antonio Rojas Navarrete, ex de la SHCP y a la ex diputada panista Laura Rojas para actuar en el Congreso. Obvio toda la carne al asador para frenar la propuesta que no ven con tan malos ojos los legisladores de Morena.

Foro Automotor 2021 e industria entorno complicado

El 18 y 19 de octubre será el Foro Automotor 2021 de AMDA que preside Guillermo Prieto y que lleva Guillermo Rosales. También coyuntura complicada para el negocio automotriz. Las ventas apenas rebasarán el un millón de autos en el año, dada la baja demanda y la problemática de los chips. Además la entrada de autos irregulares en la frontera sigue imparable. Entre los invitados apunte a José Antonio Lozano, del IPADE, Gabriel Casillas de Barclays, el ex del INE Luis Carlos Ugalde, legisladores como, Gustavo Madero, Ildefonso Guajardo, Patricia Armendáriz y algunos directores de las armadoras como José Román de Nissan, Horacio Chávez de Kia y Luz Elena del Castillo de Ford.

Dispositivos médicos imparables y hoy Medical Expo





Un rubro que sigue imparable es el de dispositivos médicos. Este año volverá crecer a dos dígitos tras hacerlo 22.5% en 2020 con un mercado de unos 9,800 mdd. Hoy inicia la Medical Expo. Será la segunda edición con más de 130 empresas. Es organizada por la Asociación Nacional de Proveedores para la Salud que preside Carlos Salazar Gaytán.