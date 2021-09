Nombres, nombres y... nombres | Niegan a Concamín amparo definitivo vs Economía y Canacintra quizá por otra elección 

No hubo que esperar más y ayer trascendió que el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión definitiva a Concamín contra el escrito de Economía en donde se dio un plazo 10 días para modificar los estatutos en lo que se refiere a la parte electoral.

El juez Gabriel Regis López consideró que en el marco normativo de la confederación hay requisitos que se extralimitan como la omisión en la inclusión de minorías, el candado de ser integrante de la mesa directiva por 2 años y la regulación de un procedimiento de votación y elección de tres candidatos previo al consejo.

Esta sentencia, se asegura, podría poner en predicamentos el proceso en el que se eligió a José Abugaber como relevo de Francisco Cervantes, ya que se realizó pese a no lograr primero la suspensión provisional y ahora el definitivo en el amparo que el organismo impulso.

Cierto Economía de Tatiana Clouthier, como le platiqué, habría concedido una extensión a noviembre para llevar a cabo los cambios estatutarios solicitados. Esto en primera instancia daría soporte al acto corporativo, sin embargo, más allá de lo que le comentaba, la resolución judicial podría modificar el estatus.

En otras palabras, la decisión de Cervantes de ampararse contra Economía, podría ahora ir en su contra, si Canacintra y Enoch Castellanos como aspirante en la elección, optan por inconformarse respecto a la validez de la sucesión, máxime que en el juicio quedó como tercer interesado.

Le puedo informar que en Canacintra se analiza desde ayer la estrategia legal y en una de esas podría buscarse que la elección se reponga. Serán determinantes ciertas negociaciones pendientes para en todo caso mejorar el entorno interno en Concamín, donde algunas cámaras están frustradas por la cerrazón que hubo. Así que a esta historia le sobra cuerda.





IPAB hasta 5,584 mdp con Accendo y riesgo futuro





Aunque la SHCP de Rogelio Ramírez de la O, la CNBV de Juan Pablo Graf y la ABM de Daniel Becker insisten en que el caso de Accendo Banco que llevaba Javier Reyes de la Campa es un asunto aislado, expertos coinciden en que otros, sobre todo pequeños, quizá no logren resistir. Desde ayer el IPAB de Gabriel Limón asumió la garantía de los ahorros hasta 400,000 UDIS (2.7 millones de pesos). Con un fondo de más de 43,000 mdp no tendrá problema. El banco intervenido posee cuentas por 5,584 mdp. Las dificultades vendrían si otra institución más grande naufraga. Habría un sobregiro a la Tesorería con efecto a la deuda pública, en un escenario que, créalo, no es improbable.





Gómez Urrutia y Alcalde van por GM Silao





Será el 3 de noviembre cuando quede cancelado el contrato colectivo de trabajo de GM Silao. En el inter las mejoras de revisión para los trabajadores de esa compañía se mantendrán en “stand by”. Como le había platicado la CTM con Tereso Medina puede volver a participar ya que obtuvo 45% de los votos, pero otros ya se aprestan a buscar también la plaza. Apunte a Napoleón Gómez Urrutia y ojo Generando Movimiento de Arturo Alcalde, padre de la titular de la STPS. Suena delicado.





Peso se ajusta y hoy determinante junta en Banxico





Ayer el peso ligó cuatro semanas consecutivas con pérdidas. Se ha depreciado casi 50 centavos. Llegó a 20.54 pesos por dólar y el equipo económico de Banco Base que lleva Gabriela Siller no descarta que pueda llegar pronto a 20.75 pesos. Hoy será determinante la Junta de Gobierno en Banxico. Si las tasas no suben 25 puntos base, el ajuste de la moneda podría acelerarse.