Nombres, nombres y... nombres / Pemex por asignar campos a IP en Golfo de Mexico, compartiría ganancias y sólo para mexicanos

Luego de la negativa reacción de los mercados al triunfo de Claudia Sheinbaum y la mayoría calificada de Morena en el Congreso, ayer vimos la aparición de Rogelio Ramírez de la O en la mañanera para atenuar.

El ratificado titular de SHCP habló también con los inversionistas. Reiteró que la autonomía de Banxico no está en peligro, y que se trabajará en estabilizar las finanzas públicas en 2025. Nada fácil. Hay pasivos de corto plazo por 28,200 mdd para los próximos 3 años.

El mensaje notoriamente insuficiente cuando se conoce que hay una batería de iniciativas en el Congreso en detrimento de la SCJN, la Constitución y el estatus de la propiedad privada, el INE, las afores y los organismos autónomos.

Los 30 días de que gozará Andrés Manuel López Obrador en septiembre cuando llegue el renovado Congreso, serán una primera prueba y luego ya el nuevo gabinete que podría incluir personajes muy radicales. En ese sentido la incertidumbre no se disipará.

Igual se habló de Pemex. La SHCP informó que “se aprovechará el apoyo del Congreso para optimizar el buen uso de los recursos”.

El subsecretario Gabriel Yorio ya había adelantado en NY que se buscarían asumir 40,000 mdd de los vencimientos a 6 años de la petrolera. Realmente mucho dinero para finanzas nada sobradas. Además obligado revertir la baja en la producción hoy en un promedio sexenal sobre 1.5 (mbd), lejos de los mejores tiempos.

Sener de Miguel Ángel Macías ya se dio cuenta que se requiere más apoyo de la IP, ya no como contratistas lo que se ha privilegiado, sino con más proyectos “llave en mano” y mejor aún, compartiéndose ganancias en campos disponibles.

Pemex trae en la mira algunos yacimientos para que sean los privados quienes los potencialicen, por supuesto garantizándose la propiedad para el Estado. Este mecanismo se abandonó por los “supuestos” excesos de las multinacionales. Ahora se buscaría que sean sólo mexicanos. Ni mandado hacer para Carso de Carlos Slim.

Los proyectos están en el Golfo de México y son parte de la meta para que Pemex levante la producción al 2030. Según esto pronto habría noticias, lo que vaya que ayudaría en el actual entorno. Habrá que ver.

EMPRESAS REUNIONES ESTRATÉGICAS Y AMENAZAS EN EL NUEVO MÉXICO





Desde ayer muchas empresas sostienen reuniones estratégicas para analizar la nueva situación de México tras la jornada electoral. Y es que se ciernen enormes riesgos para el Estado de derecho. Se prevén cambios radicales con AMLO y con Claudia Sheinbaum. Ayer la BMV de Marcos Martínez, aunque terminó en terrenos positivos sus múltiplos están años luz de hace un año y se ve complicada una mejora. El peso volvió a depreciarse y llegó a tocar los 18.20 pesos por dólar.

CMN CON ALGUIEN PARA EL GABINETE Y SUME A CORTINA





Ahora más que nunca el CMN que preside Rolando Vega buscará encajar alguno de los suyos en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Le platicaba de Altagracia Gómez Sierra para Economía. A última hora a muchos no gusta su perfil frente a lo que viene en la renegociación del T-MEC, máxime si Donald Trump gana las elecciones. Vaya se ve cuesta arriba que Raquel Buenrostro repita. Su relación con EU no es la mejor. La otra opción de la IP es la de Francisco Cervantes del CCE. Sume ahora a Juan Cortina del CNA por su perfil negociador. Falta mucho, pero la IP no está estática.

LILLY 60 ESTUDIOS CLÍNICOS EN MÉXICO Y GALARDÓN





EN 2023 Lilly que lleva Karla Alcázar realizó más de 60 estudios clínicos en 22 estados del país. Para la farmacéutica, México es ya un importante “hub” para esas evaluaciones. Acaba de ser reconocida como “Mejor Patrocinador” por la Asociación de Profesionales en Investigación Clínica (APEIC), esto en la segunda edición de los Premios ResearchLand.