Nombres, nombres y... nombres | Replantear libros de texto reto para próximo sexenio, SEP en desacato y educación a pique

Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impuso los libros de texto a las escuelas, el asunto no debe quedar en el olvido.

Vaya incluso la SEP de Leticia Ramírez y algunos gobiernos como Edomex y Aguascalientes incurrieron en desacato ya que hay muchos amparos como el de la Unión Nacional de Padres de Familia que lleva Israel Sánchez que logró una suspensión definitiva.

En la elaboración por el equipo de Materiales Educativos a cargo de Max Arriaga se violó el artículo 3 de la Constitución que exige realizar consultas. De ahí que los textos vayan a limitar aún más el aprendizaje de matemáticas y ciencias, no tengan bases firmes para aprender a leer y estén repletos de conceptos de lucha de clases. Además los resultados tampoco serán medidos.

Así que en materia educativa se abre un gran desafío para el próximo gobierno, esto es con Claudia Sheinbaum o bien Xóchitl Gálvez.

Ayer un grupo de investigadores hizo una presentación del panorama educativo, máxime que incluso se deseñaron los libros que elaboran las editoriales privadas encajadas en Caniem de Hugo Setzer y que complementaban la oferta.

Simplemente el número de alumnos que en 2016-2017 era de 34.9 millones ya no se recuperó tras la pandemia. Hoy el universo está en 33.1 millones.

La infraestructura en las escuelas por los suelos. Sólo 6.1% de los planteles tienen baños mixtos; en agua apenas 7 de cada 10 dispone de dicho elemento y cuando se habla de computadora o Internet se está en 5 de cada 10 planteles.

Se va para atrás. Los aciertos en lectura se ubican en una calificación de 43.9 en 6° de primaria y 48.4 en 3° de secundaria. En matemáticas están en 42 y 36 en cada caso.

Lo peor es que 2.9% del PIB se destina a educación y este 2023 se erogará un billón 730 mil mdp.

Así que cruzarse de brazos no ayudará a futuro: sólo abonará a más ignorancia.





DISPUESTOS KCSM Y FERROMEX A LLEVAR PASAJEROS Y VÍAS EL RETO





Ayer AMLO anunció que las concesiones ferroviarias además de carga deberán llevar pasajeros. Añejo reto. De entrada tanto KSCM de Oscar del Cueto como Ferromex de Fernando López Guerra están dispuestos a colaborar. El 25 de octubre con inversionistas Issac Franklin timón de Finanzas de GMéxico se refirió a dicha postura. Claro que el asunto tiene sus bemoles. Las vías requerirán reconformarse. Hay tramos que actualmente no cuadran para la nueva exigencia. En EU, tanto KSC como Union Pacific manejan pasajeros en colaboración con el Amtrak. Ya en el sexenio pasado Abel Guerra quien fuera diputado en NL incluso propuso abrir las vías a otros permisionarios de carga, pero el tema no prosperó. Ahora va más en serio, máxime que las concesiones están abierta a llevar pasajeros. Como quiera no será automático.





MÁS DEUDA EN 2024 PARA GASTO CORRIENTE VIOLA CONSTITUCIÓN





En sus últimos reportes el CEESP, que ayer celebró 60 años, ha advertido la gradual debilidad de los ingresos públicos. Como otras firmas de prospectiva remarca igual el brinco que dará la deuda pública en 2024 con los riesgos. Carlos Hurtado director de ese centro hace ver que lo peor de todo es que buena parte de ese endeudamiento será para gasto corriente, lo que viola la Constitución ya que debería orientarse a inversión. Obvio, el Congreso omiso.





CERVANTES DE CCE CON AMLO Y MENSAJE DE ACAPULCO IRREAL





Y ayer Francisco Cervantes del CCE estuvo en Palacio Nacional. El empresario es asiduo visitante ahí. Al término de la reunión, dijo lo que Andrés Manuel López Obrador pretende difundir: Acapulco estará en pie para diciembre y habrá Tianguis Turístico en abril. Lo cierto es que los reportes que a diario llegan confirman otra realidad que se modificará con mucho dinero, que justamente no se visualiza.