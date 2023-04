Nombres, nombres y... nombres | Sofomes e IFNB entorno complejo, se enrarece fondeo y pymes cada vez menos crédito 

Más allá de los esfuerzos de hace años por mejorar la penetración financiera, hasta ahora los resultados son pobres.

Además los últimos tiempos tampoco han ayudado. Gris papel de la banca de desarrollo, y cero apoyo a las pymes por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Con una elevada inflación por 3 años y tasas a niveles del 11.25%, el costo del crédito está por las nubes.

Justo para las sofomes el panorama se ha complicado y su rol en favor de las pymes ha caído, más cuando el martes se formalizó el deceso de la FND, determinación sin sentido, máxime la astringencia crediticia y que Nafin-Bancomext de Luis Antonio Ramírez tampoco son contrapeso.

De por sí ese segmento con unas 800 firmas ha visto limitado su fondeo por los últimos incumplimientos. En general el panorama para las Instituciones Financieras No Bancarias (IFNB) se observa cuesta arriba.

Fitch que dirige Carlos Fiorillo tiene a ese ámbito con perspectiva negativa, así como a varios intermediarios. No se descarta que vengan otros.

En una presentación de la directora senior Mónica Ibarra, cabeza regional del sector de IFNB, se hace ver que las emisiones de deuda de ese segmento ahora también enfrentan la competencia del papel gubernamental que ofrecen altas tasas.

En el análisis en el que participaron las directoras asociadas Marcela Sánchez y Adriana Martínez se puntualiza que las IFNB enfrentan además limitaciones para acceder a líneas de crédito y fondeo local e internacional. No queda inadvertida la desaparición de la FND. De por sí las IFNB sólo participan con 4.4% de la deuda total emitida a diciembre del 2022, congruente con un ambiente desfavorable en el sexenio.

Así que pese a las necesidades crediticias, las IFNB limitadas.

PERIODO DE FIN DE AÑO EN CONGRESO AÚN MÁS DIFÍCIL PARA IP

Por fortuna la reducción de la semana laboral no llegó al pleno. El asunto quedará para el siguiente periodo, al igual que la iniciativa con 23 cambios en materia administrativa. Sin embargo para septiembre no hay nada escrito. Los expertos no descartan que sea más complejo para la IP. Es el último en donde Andrés Manuel López Obrador elaborará el presupuesto, antes de la transición. Veremos.

IMSS BIENESTAR MALA NOTICIA Y CCE, CONCAMÍN Y CONCANACO MUTIS

La creación del IMSS Bienestar es una pésima noticia para los derechohabientes registrados en ese instituto que comanda Zoé Robledo. De por sí su capacidad está rebasada. Lo curioso es que la toma de decisiones en el IMSS es tripartita. El sector obrero mutis y peor aún la IP que tendría que hacer valer sus cuotas. Apunte al CCE de Francisco Cervantes, Concamín de José Abugaber y Concanaco de Héctor Tejada.

CRECE APOYO DE AMAZON A PYMES Y PLATAFORMA A EU Y CANADA

Para Amazon que dirige David Miller la CDMX, Chihuahua, Jalisco, Querétaro y NL son las entidades con mayor porcentaje de vendedores externos, esto en relación con el número de habitantes. Además de que Zacatecas, Tlaxcala y Guerrero son los estados que más han crecido en lo que hace a pymes que ofrecen sus productos. Amazon se ha convertido en una alternativa para ese segmento con unos 3 millones de productos. También ha abierto oportunidades internacionales, básicamente a EU y Canadá.

CAMBIO GENERACIONAL EN PRESIDENCIA DE BANBAJIO

Ayer BanBajío anunció el cambio de estafeta en la presidencia de su consejo. Tras 29 años Salvador Oñate Ascencio dio paso a su hijo Salvador Oñate Barrón para que tome los bártulos del banco. Nuevos vientos.

MANDA EBRARD A DELGADO A REUNIÓN DE CANACINTRA

Al final Marcelo Ebrard no acudió al consejo directivo de Canacintra que preside Esperanza Ortega. El canciller canceló de último momento y en su lugar acudió la subsecretaria Martha Delgado.