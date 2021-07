Nombres, nombres y nombres | Tejada tras unidad en Concanaco, todo en regla dice y por revitalizar a IP

Mas allá de que la contienda en Concanaco inició con denuncias por falta de transparencia y democracia en el organismo, lo que incluso se denunció ante Economía, Héctor Tejada Shaar, actual tesorero y uno de los tres candidatos, asegura que con esas acusaciones sólo se buscan generar percepciones.

Lo cierto, dice, es que los estados financieros se han aprobado en los consejos, información que ya también se entregó a Economía de Tatiana Clouthier. En torno a los vicepresidentes que se han separado, explicó que muchos nunca entregaron las cartas de apoyos de las cámaras, que es requisito.

El empresario de León Guanajuato, de 49 años, ingeniero industrial del TEC y quien inició en los negocios de su familia desde los 14 años, acepta que hay división en esa confederación que da cabida a 257 cámaras de comercio, que a su vez permiten la participación de unos 600,000 empresarios.

Uno de sus esfuerzos se enfoca a lograr mayor unidad, máxime la crisis. Quien también fuera vicepresidente de la Cámara de León y vicepresidente de centro-occidente, ya ha visitado Querétaro, Sonora, Hidalgo y Chiapas en un recorrido que apenas comenzó. La votación será en septiembre y la definirán 66 consejeros que representan la membresía del país.

Tejada Shaar explica que tiene 5 ejes de acción. De entrada su motivación para participar en el proceso es trascender para “realmente mejorar al país”. Por ello trae la encomienda de “escuchar para actuar”, máxime que la realidad es diferente en todas las regiones.

Además frente al discurso que se escucha en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador contra la IP, su segunda apuesta está en revitalizar el orgullo de ser empresario. De la mano buscará una mejora regulatoria con el gobierno y hacer más eficaz su colaboración en la pandemia, para evitar el cierre de negocios. Tener una visión más social es nodal y también trabajar en fortalecer a Concanaco que hoy preside José Manuel López Campos.

Otra meta está en la transformación digital del comercio. No obstante que con la pandemia se avanzó, falta mucho para que los negocios estén preparados y lo “online” sea otro aparador en el día a día.

El candidato juzga prematuro hacer un balance de la contienda. Lo que es un hecho explica, es que hasta ahora su estrategia se ha recibido bien vía el ofrecimiento de acciones positivas, de cara a sus rivales, en este caso Juan Carlos Pérez Góngora y Enrique Octavio García.

Como quiera nada escrito.

Refrendan expertos dudas respecto a HSBC y Banamex





Tras la consolidación que se estima habrá en la banca por la crisis, hay dos firmas que son relevantes y cuyo futuro algunos analistas no ven del todo sólido. Una es HSBC de Jorge Arce y la otra Citibanamex de Manuel Romo. En ambos casos no se descarta una desinversión a futuro básicamente por cuestiones estratégicas. No hace mucho el banco inglés anunció la venta de su negocio minorista en EU, ya en proceso y reiteró que su foco estád en Asia. En el caso de Banamex, el banco se ha hecho pequeño. La firma financiera inglesa Nau Securities Limited destaca que en 2001 cuando se vendió tenía un 23% del mercado y hoy esta en 10.2%.

Restaurantes aún a 80% de las ventas del 2019





Con el rebrote del Covid-19 regresó el temor de los cierres obligatorios. Para más de un rubro sería letal. Simplemente en restaurantes, CANIRAC que preside Germán González Bernal estima que ahora mismo se está en 80% del nivel de las ventas de 2019. Las calles siguen vacías y los centros comerciales no recuperan su brillo.