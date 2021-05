Nombres, nombres y... nombres | Acero el más renuente a un TLC con Corea y en Concamín ninguna consulta

En la estrategia de diversificar nuestro comercio y atraer inversiones le platicaba de los diversos frentes que trae en su agenda Economía de Tatiana Clouthier y que se busca gradualmente ejecutar.

Más allá de la importancia del T-MEC, el reto es ampliar gradualmente el horizonte. Pronto deberá contarse con un tratado ya modernizado con la UE, esfuerzo que inició desde el sexenio pasado con Ildefonso Guajardo. Sin embargo, aún se está en pulir los detalles jurídicos.

La Subsecretaría de Comercio Exterior que lleva Luz María de la Mora ya también logró preservar las condiciones comerciales con Gran Bretaña, tras de que ese país dejó la UE. El primero de junio entra en vigor el acuerdo de continuidad al 2023 y en el ínter habrá que lograr otro TLC.

También considere los esfuerzos para mejorar el comercio con Brasil y Argentina y las ventajas derivadas la Alianza Pacífico al sumarse otros “asociados”.

Economía igualmente pretende ahora sí suscribir un TLC con Corea, para hacer más equilibrada nuestra relación con la nación asiática que es la que más raja obtiene de un comercio por 20,000 mdd.

Aún no hay fecha para iniciar negociaciones. Deberá elaborarse un calendario. El “cuarto de junto” encabezado por el CCE de Carlos Salazar ya fue informado de los diferentes esfuerzos.

El problema es que habrá que superar enormes resistencias con algunos rubros industriales. El siderúrgico es el más renuentes vía Canacero de Máximo Vedoya. Tampoco quieren textil agrupado en Canaintex de Manuel Espinosa Maurer y el químico con ANIQ de Edmundo Rodarte.

Por ahora ni siquiera se ha hecho contacto con Concamin que preside Francisco Cervantes. Las consultas con esa confederación son un paso obligado.

Obvio quizá los tiempos todavía no se dan. La última vez que el tema del TLC con Corea se desahogó en la confederación fue hace un par de años.

La propia De la Mora sabe que en la industria hay resistencias a vencer y asegura que se buscarán cuidar las sensibilidades con el uso de las mejores herramientas.

Lo cierto es que un TLC con Corea supondrá vencer muchos obstáculos.

Temor de expropiaciones en minería y Semarnat

Ayer temprano oficializó su molestia el rubro minero contra los señalamientos que formuló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sendos comunicados de Camimex de Fernando Alanís y la Asociación de Ingenieros de Minas (AIMMGM) a cargo de Sergio Almazán. Se enumeran muchos de los esfuerzos realizados por este rubro entre ellos la generación de empleos, su aporte a la comunidad, capacitación y cuidado del medio ambiente. Hay frustración porque funcionarios del gabinete “mal informan” al jefe del ejecutivo. Se cree además que puedan venir otras decisiones de fondo ya que Semarnat de María Luisa Albores va a revisar concesiones en áreas protegidas. Muchas son previas a esas declaratorias. Habría riesgos de “expropiaciones”. En Bolivia se dio algo similar con el litio que ni siquiera se ha logrado explotar.

Segalmex no paga y adeudos por unos 3,000 mdp

Así como hay rezagos de pago que afectan a constructoras también hay otros proveedores del ámbito gubernamental que hoy no la pasan nada bien. Concretamente los relacionados con Segalmex. Y es que el organismo dependiente de la SADER de Víctor Villalobos no paga. Desde junio del 2020 acumula deudas por más de 3,000 mdp en servicios ya devengados. Hay contratos de por medio, pero la dependencia sencillamente no cumple sin explicación alguna.