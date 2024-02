Nombres, nombres y... nombres / Avanzan cines en 2023, crece taquilla 28%, lejos aún 2019 y Netflix #1 en “Home Entertainment”

Una industria que en 2023 también presentó un mejor rostro fue la de exhibición cinematográfica. Si bien aún no remonta los mejores tiempos, sí ha caminado con todo y la fuerza del “streaming” en los hogares.

Canacine que preside Avelino Rodríguez y que lleva Tábata Vilar dio a conocer los resultados del 2023: la facturación fue de 15,590 mdp, 29.6% superior al 2022. Cierto, aún se está a 18% vs 2019 que fue año récord.

La asistencia promedio también mejoró a 1.7 veces, aunque en 2019 se estaba en 2.6 veces. Lo importante es que el temor de ir al cine ya desapareció. Factor nodal el precio promedio en 66.89 pesos que sólo creció 1.1% pese a la implacable inflación.

En consecuencia, se vendieran 233 millones de boletos, 28.2% más que en 2022, aunque todavía a 33.4% de distancia del 2019. Este 2024 tendría que ser el año para remontar.

Dependerá de los estrenos, terreno en el que los productores fueron muy activos en 2023 con 446 vs 396 del 2023. De Hollywood fueron 143 vs 102 del 2022 y las mexicanas, fueron 95 novedades vs 87, muy buena noticia.

La más taquillera fue “Radical” de Christopher Zalla y que protagoniza Eugenio Derbez. Atrajo 3.2 millones espectadores con una taquilla de 208.3 mdp. Le siguieron “Infelices para siempre” de Noé Santillán-López y “¡Qué viva México!”.

La uno fue “Super Mario Bros” con 22.7 millones de boletos y 1,542 mdp, “Barbie” 12.9 millones y “Rápidos y Furiosos” con 9.8 millones.

La distribuidora que se llevó las palmas fue Universal con 4,167 mdd el 26% del total, seguida por Warner con 20% y Walt Disney 17%. En salas Cinépolis de Alejandro Ramírez terminó con 4,127 vs 2,866 de Cinemex que dirige Ricardo Larrea.

En cuanto a los productores los grandes estudios aportaron el 83.7% de los filmes y en “Home Entertainment” el más influyente fue Netflix, renglón en el que somos el 6° con 10.6 millones de suscriptores. Ya como negocio tenemos el 4º sitio mundial.

Así que el cine de regreso.





PREDICTIBILIDAD Y CERTEZA, NODALES PARA NEGOCIOS: KNOPP DE KPMG





Quienes estuvieron en México para evaluar el clima de negocios fueron Paul Knopp y Will Williams timón y segundo de a bordo de KPMG Américas. En su visión no hay duda del buen horizonte que en materia de inversiones hay en el país por el “nearshoring”. Claro que habrá que mejorar en infraestructura, seguridad y Estado de derecho. La multinacional con un largo historial operativo aquí, está convencida que habrá saldo blanco en las elecciones en EU y México, aunque Knopp fue categórico en la importancia de la “predictibilidad y certeza” para el clima de negocios.





INSISTEN TRABAJADORES DE AUDI EN ALZA DEL 15.5%





Como era de esperar los trabajadores de Audi que dirige Tarek Mashhour rechazaron levantar la huelga en la automotriz alemana. La línea del sindicato que comanda César Orta se mantuvo en empujar con todo para lograr el 15.5% de aumento salarial este 2024.





EL 14 FEBRERO OTRA PRÓRROGA PARA HUELGA EN MONTE DE PIEDAD





Y tampoco en el Monte de Piedad a cargo de Javier de la Calle el lío con su sindicato camina. Otra vez se abrió otra prórroga por la agrupación de Arturo Zayún, ahora para estallar la multi pospuesta huelga el próximo 14 de febrero. El punto es continuar con las sesiones de conciliación en la STPS de Marath Bolaños.





INDUSTRIA CIERRA A LA BAJA Y MANUFACTURA NO CAMINA



En línea con la desaceleración de fin de año, el sector industrial mostró en diciembre una caída del 0.7%. Ligó un segundo mes en terreno negativo. Hasta la construcción volvió a las andanzas con una baja del 0.6% y no se digan las manufactureras que cayeron 1.25%. Ya anualmente, según el INEGI de Graciela Márquez, el sector avanzó 3.56%. Este 2024 será más complicado porque EU caminará más lento.