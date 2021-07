Nombres, nombres y... nombres | Cruceros golpe de más de 792 mdd en 2020, acotado 2021 y a futuro ajustes

Por desgracia para el turismo, que hasta antes de la pandemia significaba 8.7% del PIB y generaba 4.3 millones de empleos, su recuperación tomará años.

Su contribución cayó al 6% del producto y se perdieron más de un millón de empleos, máxime que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no implementó un plan contracíclico.

Las restricciones de los gobiernos para viajar continúan, por lo que los ingresos siguen abajo más del 53% y la llegada de visitantes en 56% vs 2019.

Un segmento aún más lastimado por el Covid-19 es el de los cruceros. Su actividad se desplomó a cero. Si bien algunos barcos ya se mueven, habrá que ser pacientes.

Recién la Asociación de Cruceros de Florida (FCCA) de Michelle Paige proyectó que cuando mucho este mes navegarían unos 150 barcos en la zona y un poco más en verano.

A México ya hubo algunos arribos a Cozumel y Mahahual, aunque con aforos acotados. Quizá para septiembre u octubre, cuando empieza la temporada alta en la zona, haya también cierta actividad en Ensenada, Los Cabos, Mazatlán y Puerto Vallarta.

Arturo Musi mandamás de la Asociación Mexicana para la Atención de Cruceros (AMEPACT) señala que la llegada de turistas por cruceros no sumará ni el millón de visitantes, y esto aún en función de lo que suceda con la pandemia.

En ese sentido 2021 será otro ejercicio paupérrimo. Musi calcula que en 2020 se dejaron de recibir 8.8 millones de pasajeros. A razón de 90 dólares, el impacto para la industria fue de 792 mdd y eso sin impuestos.

En 2019 se habían captado 10.5 millones de turistas en los 16 puertos del país y en las 8 ó 10 semanas del 2020 se llegó a sólo 1.7 millones. De ahí que este año incluso será peor con las repercusiones para toda la cadena involucrada.

Si bien en 2022 el negocio debe mejorar, aún así seguirán las consecuencias. Mayores controles sanitarios, aforos más restringidos y ajustes a los espectáculos e inclusive la manera de servir los alimentos.

En ese sentido el impacto se preservará.

Sucesor en CAMIMEX en agosto y evalúan

Será en agosto cuando se conozca el nombre del sucesor de Fernando Alanís en la presidencia de la Cámara Minera de México (CAMIMEX). Le adelanto que ya se iniciaron algunos sondeos al interior de esa agrupación. Alanís Ortega que llegó en 2018 le tocó un periodo ciertamente complicadísimo por la crisis, la pandemia y la falta de sintonía de la IP con el gobierno.

Liverpool precios muy por arriba de Amazon

El año pasado con la pandemia el comercio digital multiplicó su importancia. Buena noticia para la competencia y el consumidor. Claro que firmas como Liverpool que dirige Graciano Guichard aún no se han dado cuenta que los tiempos cambiaron. La misma aspiradora robot que en Amazon que dirige David Miller cuesta 14,800 pesos, la departamental la cotiza en 20,749 pesos. Un edredón Náutica, 3,149 pesos en la tienda física vs 2,400 pesos en la digital, y un perfume Carolina Herrera 2,500 vs 1,450 pesos. En EU hay víctimas conocidas por la falta de sensibilidad.





Televisa enorme pasivo a junio de 122,201 mdp

Y aunque los ingresos semestrales de Televisa que preside Emilio Azcárraga crecieron 6.4% en el semestre con menores gastos financieros y utilidades (ya no pérdidas), la deuda total del grupo televisivo es enorme: 122,201 mdp (6,110 mdd) y casi no se redujo vs diciembre. Moody’s que lleva Carlos Díaz recién bajó su calificación a Baa2/Aa2mx desde Baa1/Aa1mx justo por el excesivo apalancamiento, pese a un perfil cómodo y la existencia de una línea revolvente.