Nombres, nombres y... nombres / Dan por hecho desabasto de medicinas en 2025, sin fecha subasta y en ascuas Birmex, Cofepris e IMPI

El sector salud es otra asignatura pendiente de Andrés Manuel López Obrador. Dadas las políticas fallidas y los recortes por la austeridad, la atención se deterioró en instituciones como el IMSS de Zoé Robledo y el ISSSTE de Bertha Alcalde.

La desaparición del Seguro Popular y la complicada instrumentación del INSABI que lleva Juan Ferrer ha cobrado factura a millones de mexicanos obligados a voltear a la medicina privada. Según Coneval la población con carencias por acceso a servicios de salud creció del 16.2% en 2018 a 39.1% en 2022.

Para Claudia Sheinbaum este será otro reto. Miles de mexicanos mueren porque no hay tratamientos o el tiempo de respuesta es prolongado. El acceso a medicinas igual se ha complicado con 5 modelos implementados para comprar y distribuir.

De ahí la designación de David Kershenobich en Salud y Alejandro Svarch en IMSS-Bienestar. Sin embargo a estas alturas ya se tendría que tener conformado al equipo completo. Falta saber si a Jens Pedro Lohmann se le ratifica en Birmex o hay otro encargado.

Lo mismo con el IMPI de José Sánchez Pérez, nodal para el rubro farmacéutico por los biosimilares y las patentes extendidas de las multinacionales, y no se diga Cofepris para acelerar la llegada de innovación.

En la industria, dada la falta de celeridad para cubrir estas posiciones se da por un hecho que en 2025 habrá desabasto de medicamentos. Será el debut de Kershenobich.

Los augurios no son infundados. Para estas fechas debió iniciar la subasta de medicamentos para 2025. Dado el retraso los tiempos para cubrir la demanda ya no darán, por buena voluntad que exista. Este año la licitación realizada a finales del 2023 tampoco cubrió las necesidades.

Así que en salud mal inicio.

CALICA MÁS DAÑO A LA RELACIÓN CON EU Y CON TRUMP MAYOR COSTO

Tras de que Semarnat de María Luisa Albores concretó la declaratoria de área protegida de 54,000 hectáreas de QR, ahí donde ésta Calica, es evidente que Vulcan de Tom Hill detonará un nuevo recurso legal contra México ahora en el ámbito del T-MEC, amén del que ya desahoga con la cachucha del TLCAN. Sin embargo ya que no fue una expropiación, para su causa legal habrá más desafíos. Pero quizá lo más delicado, es que este es otro frente que lastima la relación con EU y que una vez pasadas las elecciones en ese país quizá cobre factura. Se estima que la reacción si llega Donald Trump será más fuerte, puesto que la estadounidense es abiertamente republicana.

OFICIALIZA BMV SALIDA DE CONTRERAS Y AÚN SIN RELEVO

La BMV que dirige Jorge Alegría notificó el jueves ya tarde que Hugo Contreras Pliego deja su posición como director general adjunto de Normatividad y Cumplimiento, como le adelante. Se precisa que su salida será el 4 de octubre tras 23 años en la empresa y para jubilarse. Obvio no se habla de las dificultades con Alegría y tampoco se da a conocer un relevo, porque aún no se tiene, dado que no fue un asunto planeado.

PRODUCTIVIDAD QUID EN ARREGLO ENTRE ASPA Y AEROMÉXICO





El viernes ASPA a cargo de Jesús Ortiz debió aclarar que la fecha para el estallamiento de una huelga en Aeroméxico para el 1° de octubre nada tiene que ver con la toma de posesión de la nueva presidenta. No es un asunto político sino coincidencia con la fecha del contrato colectivo suscrito en 1988. Expertos estiman que el quid para el alza salarial con la aerolínea que lleva Andrés Conesa está amarrado a la mejora de las condiciones de productividad. Le platicaba de los problemas que la semana pasada tuvo la aerolínea en su ruta desde el aeropuerto de Narita. La enfermedad de un piloto y lo corto del personal de reserva para esos casos, propiciaron la reprogramación de 2 vuelos con afectación para la clientela hasta por 48 horas.