Nombres, nombres y... nombres | Importación récord de granos en 2021, pega sequía y nodal más gasto a Sader

Aunque se espera que la inflación sea un fenómeno pasajero, al menos en lo que resta del año habrá que batallar con este otro factor que lastima los bolsillos.

Entre los elementos que la soportan está la presión de algunos alimentos como los granos. China ha contribuido, al convertirse por ejemplo en un influyente importador de maíz.

Para nuestros agricultores esto ha resultado favorable. La tonelada de maíz ha subido 45%, sumándose esto a la política asistencialista para pequeños productores que implementa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Obvio dicho bienestar no es perdurable, máxime que en los últimos años se ha ajustado el gasto a Sader que comanda Víctor Villalobos. Esto ha reducido la inversión al campo, lo que se suma a un crédito muy restringido. De ahí la importancia del presupuesto para 2022 que elabore la SHCP de Arturo Herrera.

De por sí en este año la producción de granos no luce bien. A la falta de inversión productiva, sume la carencia de lluvias que ha afectado a maíz, sorgo y frijol e incluso la cebada.

En el caso del maíz según el Grupo Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA) sólo se obtendrán en Sinaloa unas 5 millones de toneladas y unas 200,000 en Tamaulipas. Lo mismo se replica para el sorgo en esa misma entidad. Para el frijol en Chihuahua, Durango y Zacatecas sigue la sequía.

De ahí que Juan Carlos Anaya, timón del GCMA destaca el brinco que muestran las importaciones de granos. Hasta mayo es del 13.8%, por lo que éstas cerrarán el año con un récord de 38 millones de toneladas incluyéndose trigo y arroz, sin que se vea un cambio en la tendencia para 2022.

Al boom importador también contribuye la fuerte demanda del rubro pecuario y la de trigo, soya y pasta de soya tras regresar una mayor actividad. En ese sentido el avance de la demanda no ha correspondido al de la oferta.

Para el año que viene, el propio Anaya visualiza una estabilización de las cotizaciones de granos. En esa línea habrá mayores presiones para el agricultor. De ahí la importancia de acelerar el paso en inversiones productivas y de que Sader pueda contar con más recursos, lo que esta por verse.

VivaAerobús otros 2 A321 y vuelo CDMX- Austin

Le adelantaba que oferta pública en el tintero de VivaAerobús de Roberto Alcántara no será este año. El tiempo se vino encima. Sin embargo la compañía que dirige Juan Carlos Zuazua no tiene intención de bajar la guardia. De hecho esta semana recibe otro avión más para ensanchar su flota. Es otro A321 Neo. No será el único en el año ya que vendría otro para diciembre. Con ello se cubrirán nuevas rutas. Una ya programada en breve es un vuelo directo CDMX-Austin.

Banorte tasas en 5.25% y Banxico 4 alzas más

Ayer en la encuesta de Citibanamex que lleva Manuel Romo varias modificaciones de los expertos al escenario. De entrada un crecimiento del 5.9% del PIB, una inflación sobre 5.60% para fin de año y las tasas en 5%, aunque el equipo económico de Banorte que comanda Gabriel Casillas está en 5.25%. Esto supondría hasta 4 aumentos más de 25 puntos base por parte de Banxico de Alejandro Díaz de León.

Zama más descrédito e inversión a nivel del 2011

Como era de esperar Talos Energy se apresta a iniciar acciones legales tras de que Sener de Rocío Nahle entregara a Pemex el control operativo del yacimiento Zama. Nuevo lío y más incertidumbre en demérito de la inversión que en abril cayó 0.9% tras 3 meses de mejoría. Hoy la inversión fija bruta está al nivel del 2011.