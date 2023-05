Nombres, nombres y... nombres | Imposible regreso de Banamex al Estado, opción cerrada en NY y expropiación lío mayúsculo

Ayer sucedió lo lógico: Germán Larrea salió del escenario como comprador de Banamex y Citi anunció la opción prevista desde un principio, es decir pulverizar en bolsa el capital de ese banco, otrora el más importante del país.

Pese al mal arreglo de Andrés Manuel López Obrador con Larrea en Ferrosur, el daño está hecho: desconfianza, riesgos para la banca y golpe a Banamex.

Y es que AMLO, no conforme con apagar la negociación para que a ese banco lo asumiera un grupo mexicano, el miércoles reiteró que el Estado insistirá en comprarlo.

Mercadotécnica política. Hasta fijó un precio en 5,000 mdd, sin impuestos. Sin embargo le adelanto que hay cantidad de restricciones legales que impedirían a Citi vender sus activos al gobierno. Vaya, aunque se presente Rogelio Ramírez de la O en NY, el consejo de esa firma tomó ya un camino.

Por si fuera poco, y con eso de las expropiaciones del actual régimen, en Washington hay particular interés en el asunto, dado que el involucrado es un influyente banco de EU.

De inmediato, amén de un escándalo gobierno-gobierno se activaría el capítulo 17, anexo 17-C del T-MEC que contempla la solución de controversias de inversión en servicios financieros y que afina el capítulo 14 para líos entre Inversionista-Estado.

En ese sentido, más allá del desatino de regresar al gobierno a la banca comercial, donde hubo pésimos resultados, la intención de AMLO es irrealizable.

Como ayer informó Citi de Jane Fraser la OPI será hasta 2025. Es transexenal, no por salvar al gobierno de AMLO, sino porque es el tiempo que tomará la separación de todo el banco de consumo, incluidos los sistemas.

La intención es diluir todo el capital en NY y la BMV de José-Oriol Bosch en algún momento del 2025, buena noticia para el equipo que lleva Manuel Romo. Aunque muchos garantizaban con Larrea algún tiempo de transición, ahora seguramente buena parte de la plantilla podrá seguir. El reto estará en aprovechar el tiempo para ganar más presencia.

Hay quien dice que Fraser se pudo ahorrar los 18 meses que ya transcurrieron desde que se inició la venta, si al hacer el anuncio hubiera informado de un comprador ya amarrado, pero el banco optó por la transparencia. Dicen que es el estilo con el que se han vendido otras filiales.

Como quiera de momento baja la incertidumbre y en una de esas Citi obtiene un mejor precio. Lo que es un hecho es que Banamex por ningún motivo regresará a manos del Estado.

DÍA DE LA LECHE Y CONSUMO Y EMISIÓN DE CO2 DESAFÍOS

El miércoles 31 de mayo celebrará la Femeleche de Vicente Gómez Cobo junto con Sader de Víctor Villalobos el Día Mundial de la Leche. Encuentro en las oficinas de la secretaría. Muchos retos para esa industria, pero hay dos muy puntuales. Mejorar el consumo. El per cápita de México es de 120 litros al año vs 190 litros que recomienda la FAO. Dada la obesidad se requieren más proteínas. Además está el cambio climático. El rubro lácteo debe mejorare la huella de carbón, no sólo en lograr mayor productividad por vaca, sino en logística y comercialización. Europa tiene compromisos específicos al 2030, y aquí ni siquiera se mide la emisión del CO2 en ese ámbito.

HASTA 150 DEMANDAS ALREDEDOR DE MARCA MEXICANA

Le adelantaba que el uso de la marca ”Mexicana de Aviación” para la aereolínea de Sedena de Cresencio Sandoval se observa cuesta arriba. Será costoso y complicado. Hay más de 150 demandas vigentes alrededor de la misma.

INFLACIÓN MEJORA Y ALIMENTOS ALTA PRESIÓN

Nueva baja de la inflación a la 1ra quincena de mayo a 6.0%, pero el componente subyacente está en 7.45%, en tanto que alimentos siguen por las nubes en 11.60% anual. Pese al optimismo, el lastre mantiene su feroz efecto en el grueso de la población.