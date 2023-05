Nombres, nombres y... nombres | Mal desempeño de Televisa reto para oferta, Sky más desconexiones y Vix difícil apuesta

Le platicaba del complicado escenario que se visualiza para que Televisa-Univisión pueda ofertarse en la BMV y en NY dada la problemática de los mercados, con el nivel de las tasas y la posible recesión en EU para el segundo tramo del año.

Los expertos visualizan una actividad limitada en colocaciones, lo que por ejemplo la BMV de José Oriol-Busch o BIVA de Santiago Urquiza compensarán con ofertas de deuda.

Pero además Televisa de Emilio Azcárraga, que recién aprobó un primer paso con la escisión del Club América, el Estadio Azteca y otros negocios como la parte editorial y juegos y sorteos, tampoco luce sus mejores momentos.

En 2022 sus ingresos apenas crecieron 2.2%, su utilidad operativa cayó 59%, al igual que su margen del 14.5% a 5.9%, con un desempeño mediocre de Sky, y no se diga Intermex, su negocio de revistas que lleva Ángel Fuentes. Play City con 18 casinos ha mejorado, pero tampoco recupera el nivel prepandemia.

Televisa que llevan Bernardo Gómez y Alfonso de Angostia intento vender ese par de negocios. El más complicado es el editorial por el avance digital.

Para el primer trimestre el rostro de Televisa no fue mejor con ingresos que cayeron 0.5% y una pérdida neta de 710 mdp. Sky que dirige Luis Malvido bajó en su facturación 12% con más desconexiones de clientes, unas 215,000 en el lapso. Vía el desempeño de Izzi que dirige José Antonio González Anaya se ha podido compensar.

Es claro que el “streaming” ha generado nuevas condiciones. La telenovela nocturna que arrasaba ha perdido fuerza y que decir del futbol con menor número de aficionados. De ahí la apuesta con Vix, su plataforma en español que abrió en abril del 2022 en México y luego en julio en EU.

Los expertos no lo ven tan sencillo para Televisa. Llegó tarde, el bolsillo para el televidente no da, y los contenidos de calidad no son parte de su esencia. De ahí los bemoles para la gran oferta que como quiera se verá hasta el 2024.

REPRUEBA COFECE “PRECIO ÚNICO” DE LIBROS QUE AVALÓ CONGRESO

El pasado 28 de marzo la diputada Fuensanta Guerrero remitió al Senado la minuta con el aval al precio único del libro extendido a 36 meses para novedades, con lo que la industria agrupada en CANIEM que preside Hugo Setzer estima que habrá mayor equilibrio. El punto es proteger a las pequeñas librerías. Ahora en la Ley de Fomento del Libro se incorporó a Profeco de Ricardo Sheffield para supervisar. Vale señalar que lo aprobado no cuenta con el consentimiento de Cofece que preside Andrea Marván. Al igual que en 2005 y 2009 como lo expusiera entonces Cofeco con Eduardo Pérez Motta se estima que el esquema tiene un efecto similar al de “una práctica monopólica absoluta” ya que actúa en detrimento del consumidor y “causará graves daños al funcionamiento eficiente del mercado del libro”.

AMELAF 20 AÑOS, ASAMBLEA MAÑANA Y SIGUE VERDUZCO

Mañana habrá asamblea en la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) que preside Luis Verduzco Koloffon quien seguirá al frente con el apoyo de Juan de Villafranca en el timón operativo. La coyuntura en materia de salud no ha resultado fácil para los fabricantes de medicamentos. Por cierto que dicha agrupación, con 45 socios y 75 plantas, cumple 20 años.

APUESTAN A PAUSA DE ALZA DE TASAS POR BANXICO EN REUNIÓN

Tras de las recientes señales de la Fed que encabeza Jerome Powell, la mayoría de los analistas estiman que Banxico que preside Victoria Rodríguez Ceja hará una pausa en el alza de las tasas para el próximo 18 de mayo. La encuesta de Citibanamex así lo refleja con el 72% de la muestra. Carlos Capistrán de Bofa está en la misma línea, dado que el ciclo de aumento de los réditos en EU está por finalizar. Habrá que ver.