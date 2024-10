Nombres, nombres y... nombres / México 1° destino global en 2030 para Royal Caribbean, Mahahual listo en 2027 y 4 cruceros de 18 pisos

Tras el fuerte tropiezo de los cruceros por la pandemia, poco a poco la inercia de ese negocio se restablece fruto de una clientela dispuesta a viajar y del esfuerzo de las grandes operadoras. Este año dicha industria podría mover unos 36 millones de pasajeros por todo el mundo.

Aquí en este 2024 deberán superarse los 9 millones de cruceristas, ya que igual hay una tendencia al alza con destinos como Ensenada, Los Cabos, Vallarta y el Caribe.

Una compañía que apuesta fuerte por México, dada la importancia de la clientela estadounidense que busca playa y sol, es la noruega Royal Caribbean que comanda Michael Bayley.

Con más de 60 barcos que llegan a 270 destinos en el orbe, se pretende que México se convierta en su primer destino del mundo para 2030. Así lo afirma sin ambages Jay Schneider director de Innovación de la compañía que factura 14,000 mdd anuales.

Recién se presentó ante la gobernadora de QR, Mara Lezama su complejo de entretenimiento en Mahahual, “Perfect Day Mexico”. Unas 90 hectáreas con atractivos sólo para adultos en una parte y en otra para la familia.

Unos 500 trabajadores ya empezaron la construcción y se espera quede listo en 2027, en una arista de ofrecer al cliente atractivos en tierra. Ya opera otro desarrollo similar en Bahamas.

La firma aprovechó la pandemia para mejorar en muchos aspectos. Por ejemplo sus itinerarios e instrucciones de seguridad son ya digitales.

En su momento se habló de una inversión de 600 mdd. Lo cierto es que remarca la importancia que tiene para Royal Caribbean la zona del Caribe en la que operan 28 barcos de su flota.

Entre sus embarcaciones está desde este año la más moderna que es “Icon of the Seas”. Es el crucero más grande con 18 pisos y capacidad para 5,000 pasajeros y 2,000 tripulantes. Hay 40 restaurantes y 10 tiendas de marcas de prestigio. Ya está en camino otra embarcación similar que es “Star of The Seas” para agosto del 2025 y seguirán dos más.

Como quiera evidente el potencial que se visualiza para los cruceros que tras su regreso prometen mantenerse en ascenso.

DÓLAR ENTRE 21.50 Y 22.0 PESOS ESTIMA UBS Y DESCARTA APRECIACIÓN

La firma suiza UBS que lleva aquí Gustavo Galván-Duque acaba de emitir una nota respecto al derrotero del peso tras una victoria de Donald Trump en EU. A diferencia del 2016 no se cree que nuestra moneda pueda tener un regreso como entonces. Amén de los riesgos con el gobierno de Claudia Sheinbaum comprometida por seguir la “cuarta transformación”, la posición del peso en los mercados es más débil. En ese contexto se plantean varios escenarios. El tipo de cambio podría oscilar entre 21.50 y 22 unidades pesos por dólar para el primer semestre del 2025, lo que coincide con otros expertos. En su caso además se ponderan los desafíos fiscales y el riesgo de que la reforma judicial pueda afectar la calificación crediticia.

PEMEX NEGATIVA RADIOGRAFÍA PESE AYUDA Y PÉRDIDAS POR 430,000 MDP

Pemex que dirige Víctor Rodríguez reportó ayer una radiografía muy desfavorable con pérdidas hasta septiembre de 430,000 mdp. Sus ingresos disminuyeron casi 8.0% porque cayó la exportación y encima trae costos financieros altísimos fruto de una deuda total por 99 mil 700 mdd, de la cual casi 28 mil mdd (28%) vencerán antes del 2027. De poco ha servido el millonario apoyo de la SHCP de Rogelio Ramírez de la O.

SE ALIAN INDUSTRIAL GATE Y TC PARA INVERTIR 450 MDD EN MÉXICO

Ayer la desarrolladora Industrial Gate que lleva Antonio Báez anunció una alianza con TC Latinoamérica Partners para invertir en parques industriales y aprovechar el “nearshoring”. En una nota se destaca una inversión de 450 mdd para adquirir, desarrollar y operar activos en mercados como CDMX, Guadalajara, Monterrey y Tijuana.