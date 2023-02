Nombres, nombres y... nombres | Por acoso sexual, pesquisas en Sí Vale, denuncia penal vs Chauderlot y Groupe Up elecciones

A finales del año pasado, Sí Vale, la compañía líder en vales de despensa en México terminó inmersa en una investigación que generó la suspensión de Gerardo Yépez, su director general, así como de Adrián Fernández cabeza comercial.

Desde Francia, casa matriz de Groupe Up, multinacional con 46 compañías en 27 países, nombró un comité especial para hacerse cargo del negocio en aquí con Gaetan Chauderlot timón en Américas como responsable de administrar.

Yépez optó finalmente por renunciar y en el ínter se designó a Cyril Brunel como “supervisor temporal” de Sí Vale y a Anne Bouine coordinadora de la firma.

Aunque en el mercado se llegó a intuir que las pesquisas en Sí Vale eran por asuntos contables, y así se lo comenté, resulta que la causa tiene que ver con una denuncia interna de acoso sexual que se dirige contra Chauderlot.

El presidente de Up, Youssef Achour y el director global de la firma Julien Anglade recibieron desde México un documento de unas 100 cuartillas, muy bien armado que elaboraron miembros de la comunidad LGBT+ que trabajan en Sí Valle y que defienden los derechos de la mujer.

Incluso hay una denuncia penal en donde aparentemente el principal acusado es Chauderlot, ejecutivo con una larga trayectoria en Up, excelente dominio del castellano y que según esto en su interlocución con varias subalternas utilizó expresiones sexuales.

Al interior de Sí Vale, en donde aparentemente en lo que va del año, dicen, hay un gran vacío de liderazgo, la problemática con Chauderlot es conocida. De hecho el ejecutivo no ha regresado al país por el recurso legal en su contra.

Lo curioso es que en diciembre Anglade comunicó que en 2022 Sí Vale tuvo resultados financieros históricos.

Además se logró con la CNBV el aval para su Fintech y se implementó la fase uno de un proyecto de transformación tecnológico Fénix.

Para Chauderlot el asunto llega en mal momento porque en Up, que es una cooperativa con 700 socios, este 2023 se reelige el consejo, y el francés busca la presidencia para remplazar a Achour.

Como quiera expediente delicado.

MEDINA SE DESLINDA EN CANACINTRA Y SÁNCHEZ SE DEBILITA

Era de esperar, Esperanza Ortega, uno de los tres candidatos para sustituir a José Antonio Centeno en Canacintra se sumó a la campaña de Lourdes Medina. La decisión se hizo pública el viernes. Significa que el plan para fortalecer a José Manuel Sánchez se desvaneció. Se insiste en que atrás de éste, estaba el ex presidente Enoch Castellanos, pero Medina trae su propia agenda. Parece que Sánchez Caranco no tiene mucha convocatoria. Intentó aprovechar un foro de mujeres que organizó Medina para promocionarse. No era invitado y obvio lo obligaron a salir de la reunión.

PLENARIA DE BANAMEX EL 2 Y 3 DE MARZO ANTES DE LA VENTA

Le platicaba del estatus de la venta de Banamex, en donde Germán Larrea lleva mano, aunque aún no logra cerrar. Sólo de no alcanzar un arreglo, Citi de Jane Fraser, regresaría con Daniel Becker y Martín Werner. Una reunión a la vista relevante para dicho banco es la plenaria anual de consejo con los miembros a nivel nacional. La encabezará Manuel Romo y estará también Ernesto Torres Cantú. Será el 2 y 3 de marzo en el Hotel Intercontinental en Polanco.

CON INFLACIÓN CONSUMO A LA BAJA Y SÓLO 1.9% EN 2023

Frente a la rebeldía que muestra la inflación en México con una tasa anual que llegó en enero a 7.91% con el componente subyacente en 8.45%, difícilmente va a mejorar el consumo que terminó a la baja a finales del año pasado. El equipo económico de Banco Base que lleva Gabriela Siller estima un avance de dicha variable en 2023, de apenas 1.9% contra 6.7% con que terminaría el 2022. Cuesta arriba.