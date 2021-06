Nombres, nombres y... nombres | Registro de outsourcing galimatías, costo 400,000 empleos y más sin prestaciones

Tal cual se esperaba el tiempo se consume y los registros en materia de subcontratación especializada apenas suman 8,000 a menos de un mes de que venza el plazo que fijó la STPS de Luisa María Alcalde.

Si bien recién esa dependencia ha tenido diversas reuniones con la IP, lo mismo que el IMSS de Zoé Robledo, lo cierto es que hay cantidad de situaciones que obstaculizan a las empresas.

La tramitología, incluido el software o darse de alta en el SAT de Raquel Buenrostro son un dolor de cabeza.Inclusive para el registro de nuevas compañías, más que una afirmativa ficta hay una negativa ficta.

Separar del outsourcing a especializados también enfrenta la falta de capacidad del IMSS y el Infonavit de Carlos Martínez para aclarar diferencias en los pagos. No hay margen y la única opción es cubrir la suma sin chistar, bajo la presión de que para el primero de agosto ya no se podrá deducir la subcontratación si no se está en regla.

Desde el CCE de Carlos Salazar se advirtió que los plazos eran estrechos. Muchas firmas se ampararon porque no hubo equidad. Al gobierno se le dio hasta el primero de enero.

La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) que preside Héctor Márquez Pitol, que agrupa a más de 100 empresas especializadas, ve improbable que haya una prórroga. Ahora por lo menos parece prematuro. Además en este expediente hubo nula flexibilidad.

De hecho el ataque contra la evasión, vía el outsourcing, tendrá costos para el empleo como se advirtió. En una encuesta que realizó la AMECH, sólo 30% de las empresas asumirá sin chistar en su nómina a quienes estaban bajo ese concepto.

Otro 10% de plano no podrá retener a sus empleados. Si se considera que de acuerdo al INEGI de Julio Santaella hay 4.6 millones de personas en outsourcing, ello significa que se perderán más de 400,000 plazas.

Si bien el otro 60% esta dispuesto a mantener su nómina, lo hará pero bajo otras fórmulas como honorarios asimilables a sueldo, ya sin seguridad social, o con sofisticados mecanismos para eludir como son los fondos de ahorro.

En ese sentido tras las nuevas reglas el tamaño del pastel de los empleados con beneficios se acotará más y la recaudación ni siquiera será mayor. Esto será perceptible incluso en las cuotas del IMSS e Infonavit para fin de año.

De por sí del empleo actual, sólo 24 millones 409,631 son formales y 30 millones 491 mil 287 son informales.

Así que previsibles pingües resultados con la cuestionada reforma.

González de Multimedios sondeos por Radiópolis

Y en el contexto de la propuesta que hay en la mesa para destrabar el lío interaccionista en Radiópolis entre Prisa que lleva Manuel Mirat y Grupo Coral de Miguel Alemán y Carlos Cabal, un interesado en quedarse con el 50% en juego sería Francisco González de Multimedios. No es la primera vez que se le menciona, pero a últimas fechas ha hecho por ahí algunos sondeos. La idea es colocar ese paquete en un fideicomiso en BBVA y que los españoles puedan también aprobar o no a su socio.

Cruz Azul Hidalgo por la pugna con “Billy”

Hace unos días trascendió que Cruz Azul Hidalgo desparecerá de la liga de expansión. Según esto la noticia tiene que ver con las pugnas que prevalecen en la Cooperativa Cruz Azul. Si bien en la presidencia de ésta última ya están José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, todavía hay focos de resistencia de las huestes de Guillermo “Billy” Álvarez. La franquicia era una de ellas, de ahí la determinación.