Nombres, nombres y... nombres | Whirlpool plan por #1 aquí, México 3° sitio productivo, y línea blanca caerá 20% en 2022

Los últimos tiempos no han resultado sencillos para el negocio de enseres domésticos. La baja en la demanda ya acumula de 12 a 18 meses en distintos países, como el caso de México.

Se explica por el tremendo crecimiento durante la pandemia, cuando la casa fue el santuario de la familia: hubo mayor uso de los aparatos y fue necesario reemplazar.

La estadounidense Whirlpool que comanda Marc Bitzer también ha batallado. En EU las compras traen una caída del 6% y se sabe de los aprietos de esa economía. Whirlpool ya implementa un plan anti recesivo: más innovación, y aumento de la eficiencia operativa.

Con sede en Michigan, operaciones en 170 países, 75,000 empleados e ingresos por 22,000 mdd, está por cumplir 112 años en noviembre. Aquí llegó en 1986 con Vitro de Adrián Sada y se separó en 2002.

Whirlpool México la comanda Juan Carlos Puente. Aquí la caída del mercado en unidades es del 24% y se estima cerrar 2022 con una baja del 20%. Por fortuna en los últimos meses hay una mejora.

Los electrodomésticos no han estado ajenos a la falta de componentes, el encarecimiento de la logística y la inflación, que aún morderá en 2023, aunque para entonces se espera un avance en las ventas de un dígito.

Pese a ello, Puente remarca las oportunidades a mediano y largo plazo dada la enorme demanda insatisfecha que hay en línea blanca. Aquí Whirlpool ya es el segundo actor de ese negocio, superado por Mabe de Luis Berrondo. De hecho, México es su 10° mercado, pero el 3° en manufactura. Tiene aquí 7 factorías en NL y Guanajuato. Recién anunció una inversión por 120 mdd para ensanchar su capacidad, que de por sí se expandió por el Covid-19.

Con 11,500 empleados, Whirlpool no tiene intención de bajar la guardia, máxime lo que ha crecido con el T-MEC. El 70% de lo que exporta tiene componentes nacionales. Además, se aprovechará el “nearshoring”, ya una realidad.

Con marcas como Acros, Whirlpool, KitchenAid o Maytag buscará convertirse en la número uno en línea blanca. Puente informa que hay un plan exprofeso a 5 años para asumir esa posición en todo el continente. No se empieza de cero, pero claramente se apretará mucho más el acelerador. Considérelo

BONISTAS Y CRÉDITO REAL EN NY Y AQUÍ SOCIOS CON POCO MARGEN





Más allá de los amagues bélicos de bonistas y socios de Crédito Real, se cree que será complicado que sus acciones rindan frutos, dado que la sofome no tiene capital. También en EU los tenedores de bonos retomaron el viernes su solicitud de “Chapter 11” ya no en NY, donde fallaron, sino en Delaware. Su abogado Alejandro Saénz inició los alegatos, pero con imprecisiones que no gustaron al juez. Hoy será el turno de Crédito Real a través José Ramón Cossío, quien buscará que el proceso se remita a México donde se está en fase de liquidación.

ABUGAER Y SINHUE PRESENTAN MAÑANA LA RAI 22 DE CONCAMIN





Mañana se presentará la Reunión Anual de Industriales (RAI22) por José Abugaber mandamás de Concamín y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez. El encuentro será el 4 y 5 de octubre en León. Se hablará de la política industrial, los acuerdos comerciales y la trasformación digital. El alemán Gerd Leonhard tendrá a su cargo la conferencia magistral. Es un futurista muy reconocido.





INICIA GS1 SU 8° FABRICA DE NEGOCIOS CON 8,000 PRODUCTOS





Hoy inicia la 8° Edición de Fábrica de Negocio de GS1 México que lleva Juan Carlos Molina. La idea es conectar a fabricantes con los compradores, en este caso 19 cadenas comerciales y mayoristas para enriquecer los pisos de venta. Se presentarán unos 8,000 productos. Estarán Walmart de Guilherme Loureiro, Chedraui de José Antonio Chedraui, la Comer de Santiago García y Oxxo que lleva Daniel Rodríguez, entre otros.