Nordstream 2 ¿preocupación ambiental?

Alicia Gutiérrez González

Doctora en Derecho Europeo, Internacional, Ambiental y Económico por la Georg-August-Universität, Gotinga, Alemania. Profesora Investigadora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, nivel I

El Nord Stream 2 es un gasoducto de gas natural que va desde Viborg, Rusia hasta Greifswald, Alemania y ha causado a lo largo de los años mucha polémica tanto en Europa como en los Estados Unidos por cuestiones ambientales. Es un proyecto europeo en el que participan empresas de diversos países, y aunque el mayor porcentaje se encuentra representado por Rusia y Alemania, no es un proyecto bilateral. El Nord Stream 2 es 2,000 kilómetros más corto que el gasoducto terrestre que pasa por Ucrania, Polonia y Eslovaquia, y cuenta con un sistema moderno, ecológico, fiable y asequible. Este gasoducto cumple de manera parcial con el objetivo 7 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 ya que la finalidad del objetivo busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible. El Nord Stream 2 abona a una mejora en la eficiencia energética y a la disminución de gases de efecto invernadero en comparación con el carbón y el petróleo. Alemania ha dejado el carbón y la energía nuclear atrás, siendo la primera altamente contaminante y la segunda muy peligrosa. El gas es un combustible fósil, entonces ¿porque quieren los Estados Unidos venderles el gas del fracking a los europeos? ¿Dónde radica la preocupación ambiental? la intención de los Estados Unidos es vender su gas a Europa, por lo tanto, la preocupación no es ambiental, sino económica. Por otra parte, ¿qué sucede con el gas ruso que transita vía terrestre por Ucrania, Polonia y Eslovaquia? la respuesta viene siendo la misma, la preocupación es económica y no medioambiental. Lo cierto, es que estos países europeos están preocupados porque el Nord Stream 2 los excluye como países de tránsito del gas ruso hacia Europa y esto va en detrimento de sus economías.

La energía contribuye al 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El gas esta desplazando al carbón en la producción de electricidad y esta ayudando a la integración de fuentes de energía renovables como la eólica y la solar. El cambiar el gas por el carbón y el petróleo contribuye a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, sin embargo, para los ambientalistas esto es inaceptable. Del 31 de octubre al 12 de noviembre del 2021 tendrá lugar en Glasgow, Escocia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP 26) organizada por el Reino Unido e Italia. A pocos días de que inicie la COP 26 lo único que se percibe a nivel internacional es una alta preocupación económica y no medioambiental, por lo que las metas previstas por la Agenda 2030 por parte de los países más contaminantes como lo son Estados Unidos y China probablemente no se logren