Normalización de la violencia y construcción de paz

En la era moderna, la violencia ha tejido una red compleja que abarca desde los escenarios políticos más prominentes hasta los rincones más íntimos de la vida cotidiana. El mundo, enfrenta una creciente normalización de la violencia que resulta en situaciones brutales de peligro, delito y ausencia de paz.

La normalización de la violencia en el mundo es un fenómeno alarmante que refleja una profunda desensibilización y aceptación de comportamientos agresivos como algo cotidiano, con el riesgo de ver como inevitables dichas respuestas e incluso, perder el sentido de lo que es y no es aceptable.

Sobra decir, que el ciclo de agresión y sufrimiento que conlleva la violencia, debilita la capacidad de la sociedad de responder a través de otros medios ante conflictos y disputas.

El atentado contra el ex presidente y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, es uno de los ejemplos más recientes. Este suceso no solo reflejó una polarización extrema, sino que también reveló la falta de una civilización que procure el dialogo y el respeto, mucho más allá de estar o no de acuerdo en los discursos que se dan de un lado y del otro de cualquier situación. La violencia, lejos de ser un fenómeno aislado, se nutre de la retórica inflamatoria y la falta de diálogo constructivo.

México enfrenta una crisis alarmante con los feminicidios, donde el número de mujeres asesinadas por razones de género es devastador. Estos crímenes contribuyen a un entorno donde la violencia contra las mujeres se percibe como algo inevitable y refleja no solo la impunidad y falta de respuestas por parte de las autoridades, pero una sociedad con el machismo entrañado hasta sus más profundas raíces.

El aumento de homicidios en México, refleja una compleja intersección de factores sociales, económicos y políticos que alimentan la normalización de la violencia como una forma de resolver disputas y conflictos.

Ante este panorama desolador, la construcción de la paz emerge como un imperativo urgente. Más allá de las respuestas tradicionales centradas en el castigo y la represión, es crucial implementar estrategias efectivas de prevención del delito. Invertir en la prevención del delito es básico para comenzar a enfrentar la violencia. Enfocar nuestra atención en fortalecer el sistema de prevención, será la forma de evitar delitos que dejan víctimas, dolor y más violencia.

La prevención del delito no solamente reduce la criminalidad, sino que va de la mano con la promoción de una cultura de paz que fortalecen el tejido social y que resultan en iniciativas educativas, sociales y comunitarias que fomentan una resolución pacífica de conflictos y distribución de la justicia.

La normalización de la violencia representa uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Los ejemplos expuestos en los párrafos anteriores, son los síntomas de un problema más profundo que requiere respuestas integrales y sostenidas. La prevención del delito y la construcción de la paz son la clave para romper este ciclo de violencia y promover respuestas más eficaces a problemáticas que no se han logrado desenredar por décadas.

Los derechos de una persona terminan cuando comienzan los derechos de la otra, y en ese punto surge la obligación de todos de respetar y proteger esos derechos mutuos. La convivencia armónica y el bienestar común dependen de la consideración y el respeto hacia ello.